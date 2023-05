Pegelstände in Südbayern steigen wegen Dauerregens

Wegen des vielen Regens in Südbayern steigen die Pegelstände in den Flüssen. Am Mittwoch kann es in Passau zu Überschwemmungen auf forstwirtschaftlichen Flächen und Verkehrsbehinderungen auf Straßen kommen, wie das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf am Dienstag mitteilte.

In der Nacht auf Dienstag fielen die Pegelstände der Inn und der Donau zwar, aber laut Prognosen des Wasserwirtschaftsamtes sollen diese am Mittwoch wieder steigen. Außerdem sorgt laut dem Deutschen Wetterdienst ein Tief aus Italien für kalte und feuchte Luft in Südbayern. Im Norden hingegen schafft ein Hoch aus Irland freundlicheres Wetter. Die Schneefallgrenze sinkt am Mittwoch voraussichtlich auf 1000 Meter.

