Pedelecfahrerin stürzt und schwebt in Lebensgefahr

Eine Frau ist mit einem Elektrofahrrad in Ansbach unterwegs. Wenig später wird sie lebensgefährlich verletzt ins Klinikum gebracht.

Eine Frau ist in Ansbach mit einem Pedelec gegen ein Verkehrsschild gefahren, gestürzt und hat lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die 55-Jährige trug bei dem Unfall am Dienstagmorgen keinen Helm, teilte die Polizei mit. Sie sei nach der Kollision auf dem Radweg gestürzt und mit einem Schädel-Hirn-Trauma ins Klinikum gebracht worden. Die Frau wurde notoperiert. Sie befindet sich demnach weiterhin in Lebensgefahr. Die Unfallursache war zunächst unklar.

