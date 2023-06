Pedal verwechselt: 92-Jährige fährt in Klinik-Hecke

Polizei - Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. - Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Eine 92 Jahre alte Autofahrerin ist in Freilassing in die Hecke eines Krankenhauses geraten, weil sie Gas- und Bremspedal verwechselt hat. Sie sei nach ihrem Malheur am Samstagmorgen zunächst dicht zwischen zwei Verkehrszeichen durch und über einen angrenzenden Gehweg gefahren - und dann in der Hecke zum Stehen gekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte sie demnach nur leichte Verletzungen, wurde aber vorsorglich in eine Klinik gebracht. An Auto und Hecke entstand ein geschätzter Gesamtschaden im vierstelligen Bereich.

© dpa-infocom, dpa:230603-99-931313/2