Paypal-Konto gehackt: 50-Jähriger aus Mainburg verliert 17.000 Euro

Der Schaden bewegt sich laut Polizei im fünfstelligen Eurobereich.

Hoher Schaden ist einem 50-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis Kelheim in den vergangenen Wochen entstanden. Unbekannte hackten sich in sein Paypal-Konto.









Der Unbekannte griff laut Polizei in der Zeit zwischen dem 23. Mai und dem 2. Juni auf das Paypal-Konto des 50-Jährigen zu und kaufte für hohe Summen in einem Online-Warengeschäft ein. Der Schaden liegt laut einem Sprecher der Polizei bei rund 17.000 Euro.



Er erstattete Anzeige. Da sich die Zustelladresse außerhalb Bayerns befindet, wird diese an die örtliche Polizei weitergeleitet.

