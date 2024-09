Passantin auf Kreuzung von Auto erfasst und schwer verletzt

Beim Überqueren einer Kreuzung einer Bundesstraße fährt ein Auto eine Fußgängerin an. Die 18-Jährige wird schwer verletzt und kommt in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine Fußgängerin ist beim Überqueren einer Bundesstraße in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 18-Jährige sei an einer Kreuzung mit einer Ampel auf die Straße gegangen, teilte die Polizei mit. Ein 56-jähriger Autofahrer sei dabei gleichzeitig abgebogen. Für wen die Ampel am Samstag grün gezeigt hatte, war zunächst noch unklar. Die junge Frau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nach Zeugen.

