Passanten retten Mann das Leben

Ein Mann liegt auf einem Balkon und reagiert nicht auf Rufe. Glücklicherweise sind zwei Passanten in der Nähe, die den Notruf alarmieren.

Zwei Männer haben in München einem 68-Jährigen das Leben gerettet. Sie bemerkten den Mann, der auf einem Balkon am Boden lag und sich ungewöhnlich bewegte, wie die Feuerwehr mitteilte. Trotz lauter Rufe reagierte der Mann nicht, woraufhin die Passanten den Notruf wählten. Die Feuerwehr gelangte am Donnerstag über eine Leiter zu der Wohnung und fand den Mann in einer lebensbedrohlichen Lage vor. Die Rettungskräfte konnten ihn schnell behandeln und seinen Zustand stabilisieren. Der 68-Jährige wurde wieder ansprechbar und kam ins Krankenhaus.

© dpa-infocom, dpa:241206-930-310020/1