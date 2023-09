Passanten retten Mann aus See in München

Rettungswagen - Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. - Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Passanten haben in München einen scheinbar leblosen Mann aus einem Badesee gerettet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, lag der Mann am Sonntagnachmittag in Ufernähe im Feldmochinger See. Die Passanten zogen den 75 Jahre alten Münchner aus dem Wasser und begannen mit der Wiederbelebung, die der Rettungsdienst dann fortsetzte. Der Mann habe den Vorfall überlebt, zum genauen Gesundheitszustand konnte ein Polizeisprecher am Montag keine Angaben machen. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall aus und ermittelt nun zu den genauen Umständen des Vorfalls.

© dpa-infocom, dpa:230911-99-153732/2