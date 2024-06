Ein Passant hat im Inn eine Leiche entdeckt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, bargen Wasserwacht und Feuerwehr den Toten am Sonntag in Neuhaus am Inn (Landkreis Passau) aus dem Fluss. Um wen es sich bei dem Toten handeln könnte, blieb zunächst unklar.

Die Kriminalpolizei ermittelte zur Identität des Mannes und den Todesumständen. Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung gebe es derzeit aber nicht, teilten die Beamten mit.

© dpa-infocom, dpa:240624-99-509053/2