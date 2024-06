Passagierschiff kollidiert beinahe mit Güterschiff

Im Spessart hat ein Passagierschiff mit 175 Menschen an Bord beinahe ein ankerndes Güterschiff gerammt. Bei einer Kollision wären eine Vielzahl an Verletzten und eine schwere Havarie zu erwarten gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Güterschiff stellte sich den Angaben zufolge in der Nacht zu Mittwoch etwa auf der Höhe von Neustadt am Main (Landkreis Main-Spessart) quer und blockierte den Main auf der ganzen Breite, während die Mannschaft schlief. Der Fahrer des Passagierschiffes habe das Hindernis auf seinem Radar erkannt und geistesgegenwärtig ein Notmanöver durchgeführt. Das Schiff stoppte demnach gerade noch rechtzeitig etwa 20 bis 30 Meter vor dem Güterschiff.

Der Schiffsführer des Güterschiffes muss sich laut Polizei nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen schifffahrtsrechtlicher Verstöße und in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs verantworten.

© dpa-infocom, dpa:240620-99-466213/2