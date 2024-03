Fahnder der Grenzpolizei haben bei einem Zugpassagier in Niederbayern rund 85.000 Euro an Bargeld gefunden. Eine plausible Erklärung für die Herkunft des Geldes und zur Frage, was er damit anstellen will, konnte der 25-Jährige nicht geben, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach dem Vorfall in einem Zug bei Passau am Dienstagabend hat die Kriminalpolizeiinspektion in Passau Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche aufgenommen.

© dpa-infocom, dpa:240327-99-482846/3