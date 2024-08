Partnerin ruft Freund in Gefängnis zu - Polizei ermittelt

Mit einem Fernglas und lauten Rufen versucht eine Frau im Allgäu, Kontakt zu ihrem Partner im Gefängnis aufzunehmen. Nun hat sie selbst Ärger am Hals.

Die Lebensgefährtin eines Inhaftierten hat versucht, Kontakt zu ihrem Freund in einem Gefängnis im Allgäu aufzunehmen. Mit einem Fernglas habe die 41-Jährige am Dienstag vor den Mauern der Justizvollzugsanstalt in Kempten gestanden und über die Mauer gerufen, teilte die Polizei mit. Sie soll dabei auch den gemeinsamen Hund dabeigehabt haben.

Der Versuch fiel demnach einem Vollzugsbeamten im Gefängnis auf, der daraufhin die Polizei gerufen habe. Die Polizisten erteilten der Frau einen Platzverweis. Zudem komme eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen der Kontaktaufnahme auf sie zu, hieß es weiter.

