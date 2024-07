Pariser Landschaftsarchitekten gestalten Münchner Kunstareal

Hier die Pinakotheken, dort das Lenbachhaus und die Glyptothek am Königsplatz: Das Münchner Kunstareal umfasst viele berühmte Museen. Ein Pariser Atelier will daraus nun einen Kunstgarten machen.

Landschaftsarchitekten aus Paris sollen das Münchner Kunstareal rund um zentrale Museen wie die Pinakotheken oder die Glyptothek am Königsplatz neu gestalten. Bei einem Ideenwettbewerb der Stadt und des Freistaats Bayern votierte die Jury einstimmig für das Atelier Roberta und seine Idee eines Kunstgartens. Der Entwurf verbinde Kunst- und Wissenschaftseinrichtungen und mache das Areal zu einem Wohlfühlort mit grünen Oasen, mehr Begegnungen und mehr Sichtbarkeit, sagte Kunstminister Markus Blume (CSU) bei der Vorstellung der prämierten Ideen, die bis zum 31. Juli in der Technischen Universität (TUM) ausgestellt werden.

Kunst, Wissenschaft und Klima

Die Münchner Stadtbaurätin Elisabeth Merk hob das Anliegen der Gewinner hervor, auch auf das Klima in der Stadt Rücksicht zu nehmen. Ihre Arbeit stelle die Aufenthaltsqualität in den Mittelpunkt. In der Tat spielt der Schutz von Grünflächen eine wichtige Rolle in dem Konzept. Man wolle diese Gebiete schützen und ausweiten, um auch mit Blick auf ein weiteres Ansteigen der Temperaturen der Hitze in der Stadt entgegenzuwirken. Das Ziel sei ein ökologisch vielfältiger Park, heißt es in dem Entwurf, der auch einen Obstgarten zum Naschen und insektenfreundlichen Pflanzen vorsieht. Sitzgelegenheiten und Schattenplätze sollen zum Ausruhen einladen.

Im Kunstareal sind auf einer Fläche von rund 2,5 Quadratkilometern neben den Pinakotheken auch berühmte Häuser wie das Museum Brandhorst, die Städtische Galerie im Lenbachhaus oder das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst. Auch mehr als 20 Galerien, die Akademie der Bildenden Künste, das NS-Dokumentationszentrum so wie universitäre Einrichtungen finden sich hier. Das Gebiet soll noch stärker zusammenwachsen und als Einheit wahrgenommen werden.

Ausstellung der Wettbewerbsentwürfe

Neben dem Atelier Roberta hatten an dem Wettbewerb auch Büros unter anderem aus Zürich, Berlin, Wien, Münster, New York und Esch-Alzette in Luxemburg teilgenommen. Alle Ideen sind digital zu besichtigen und zusätzlich in der Ausstellung „Neue Visionen für den öffentlichen Raum“ in der Immatrikulationshalle der TUM.

