Paragleiter aus Bayern in Tirol abgestürzt - schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber - Symbolbild - Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) - Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Ein Paragleiter aus Oberbayern ist über einem Tal in Österreich unterwegs. Dann verliert er die Kontrolle – und stürzt etwa 1.000 Meter in die Tiefe.

Ein Paragleiter aus Oberbayern ist bei einem Sturz in Tirol schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor der 38-Jährige aus dem Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen im Bereich der Zillertal Arena bei Rohrberg die Kontrolle über seinen Schirm und stürzte mit hoher Geschwindigkeit rund 1.000 Meter in die Tiefe.

Kurz vor dem Aufprall habe der Mann einen Heustadel touchiert. Anschließend stürzte er laut Polizei zu Boden. Ein nachfolgender Paragleiter habe sofort Erste Hilfe geleistet und die Rettungskräfte gerufen.

Der 38-Jährige war laut Polizei ansprechbar und wurde mit einer schweren Schulterverletzung und weiteren Verletzungen unbestimmten Grades per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zum Gesundheitszustand des Mannes machte eine Polizeisprecherin am Mittwoch keine Angaben.

© dpa-infocom, dpa:250205-930-366167/1