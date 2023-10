Während er ein Paket zugestellt hat, ist ein Mann auf einem Firmengelände in Schwaben eingesperrt worden. Das Tor der Firma in Aichach hatte sich nach Angaben der Polizei vom Montag selbst geschlossen, so dass der Lieferant das Gelände am Freitag mit seinem Wagen nicht verlassen konnte. Weil er keinen Mitarbeiter mehr antraf, rief er die Beamten. Der Mann konnte schließlich durch einen Verantwortlichen der Firma aus seiner misslichen Lage befreit werden.

