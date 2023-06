Pärchen wegen Verdachts auf Drogenhandel festgenommen

Handschellen - Ein Mann trägt Handschellen. - Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration

Ein Mann und eine Frau sind wegen des Verdachts auf Drogenhandel in Regensburg festgenommen worden. Nach Angaben der Polizei vom Montag hatten Ermittler am vergangenen Dienstag die Wohnung des 21-Jährigen und seiner 19 Jahre alten Freundin durchsucht und dabei mehrere Kilogramm Drogen gefunden. Der junge Mann sitzt laut Polizei nun in Untersuchungshaft. Seine Lebensgefährtin sei auf freien Fuß gesetzt worden.

Den Angaben nach stellten die Beamten unter anderem rund fünf Kilogramm Marihuana, zwei Kilogramm Haschisch und 100 Gramm Kokain in der Wohnung der beiden sicher. Zudem hätten die Beamten dort mehrere Tausend Euro Bargeld gefunden. Laut Polizei waren die beiden Tatverdächtigen zum Zeitpunkt der Durchsuchung nicht vor Ort. Die Polizei nahm sie den Angaben nach am Mittwoch fest.

Ein Ermittlungsrichter erließ laut Polizei Haftbefehl gegen den 21-Jährigen, der daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. Seine Freundin sei nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen freigelassen worden, hieß es. Die Polizei ermittle weiterhin wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln.

