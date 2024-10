Paar stiehlt Schweinebraten von Balkon der Nachbarin

Eine Frau in Oberbayern lagert ihren vakuumierten Braten auf dem Balkon - doch das Essen landet in der Küche des Nachbarpaares. Grund genug für einen Anruf bei der Polizei.

Nach dem Diebstahl eines Schweinebratens durch ihre Nachbarn hat eine Frau in Oberbayern die Polizei gerufen. Die Frau habe am Sonntagabend beobachtet, wie das Paar den vakuumiert auf dem Balkon in Mittenwald nahe Garmisch-Partenkirchen liegenden Braten mitgenommen habe, teilte die Polizei mit. Eine Polizeistreife habe die beiden Diebe schließlich dabei erwischt, wie sie einen Teil des Bratens in ihrer Küche zubereitet hätten.

Den Rest des Fleischs habe die laut Polizei verwunderte Nachbarin wieder zurückbekommen. Den Schaden schätzten die Ermittler auf etwa 25 Euro. Gegen das Paar werde wegen Diebstahls ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:241007-930-253640/1