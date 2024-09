Ortsschild von Asbach zum achten Mal 2024 gestohlen

Wieder ist ein Ortsschild des Petershausener Ortsteils Asbach verschwunden. Es ist seit Jahren eine beliebte Beute. Die Polizei hat einen Verdacht zum Motiv.

Das Ortsschild des Petershausener Ortsteils Asbach ist in diesem Jahr bereits acht Mal gestohlen worden. In fünf Fällen seien Tatverdächtige ermittelt worden, teilte die Polizei mit. Alle seien Jugendliche beziehungsweise junge Erwachsene. Sie hätten es mutmaßlich wegen der Namensgleichheit zu einer bekannten Spirituosenmarke auf das Schild abgesehen, hieß es. Zuletzt sei in der Nacht auf Montag ein Ortsschild an der Dorfstraße mitgenommen worden - inklusive Halterung. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Ortsschild zu ersetzen, kostet nach Angaben von Petershausens Bürgermeister Marcel Fath (Freie Wähler) vom Dienstag um die 300 Euro. Zu weiteren Details äußerte er sich auf dpa-Anfrage nicht.

Die Schilder sind schon seit Jahren begehrt. Im Sommer 2021 hatte Fath der „Süddeutschen Zeitung“ berichtet, für die regelmäßige Neubeschaffung der Schilder gebe es in dem Ort im Landkreis Dachau einen festen Posten im Gemeindehaushalt. Es habe schon verschiedene Versuche gegeben, den Dieben das Handwerk zu legen: „Wir haben es schon mit Spezialschrauben versucht, haben geschweißt, gehämmert, genietet, aber nichts scheint zu helfen“, sagte der Bürgermeister damals.

