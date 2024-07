Eine Familie aus Pfarrkirchen ist Opfer des Schleuserunfalls am Rande von „Donau in Flammen“ in Vilshofen (Landkreis Passau). Ein 44-Jähriger, seine Tochter (15) und sein Sohn (11) wurden schwer verletzt; die Kinder liegen mit komplizierten Knochenbrüchen im Krankenhaus. Die Ehefrau und Mutter schildert der Mediengruppe Bayern die dramatischen Umstände.