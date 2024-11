Online-Shopping wird beliebter

Viele Menschen in Bayern kaufen inzwischen im Internet ein. Welche Produkte sie in den digitalen Warenkorb legen, ist auch eine Frage des Alters.

Kleidung, Sportartikel, Filme, Musik - der Großteil der Menschen in Bayern bestellt diese und andere Produkte zunehmend online. So gaben 84 Prozent der Befragten in einer Erhebung an, im Internet einzukaufen. Damit sei die Quote seit 2022 von damals 79 Prozent kontinuierlich gestiegen, teilte das Landesamt für Statistik in Fürth mit. Dieser Trend sei in allen Altersgruppen zu beobachten. Die Erhebung ist eine Unterstichprobe des jährlichen Mikrozensus, für den jährlich ein Prozent der Bevölkerung befragt wird.

Am häufigsten legten die Verbraucherinnen und Verbraucher demnach Kleidung und Sportartikel (44 Prozent) in ihren digitalen Warenkorb, gefolgt von Filmen und Musik (32 Prozent), Lebensmittel und Güter des täglichen Bedarfs (24 Prozent), Eintrittskarten

(23 Prozent) sowie Bücher und Zeitschriften (22 Prozent).

Ein Vergleich der Altersgruppe zeige, dass 45- bis 64-Jährige häufiger Arzneimittel und Nahrungsergänzungsmittel online erwarben, hieß es. Die 25- bis 44-Jährigen kauften dagegen häufiger Filme und Musik, Kleidung und Transportdienstleistungen wie Busfahrkarten im Internet.

