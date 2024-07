Olympische Spiele: Diese Olympioniken aus Bayern starten am ersten Donnerstag in Paris

Bevor die Olympischen Spiele 2024 am Freitag in Paris mit der Zeremonie auf der Seine offiziell eröffnet werden, geht es für manche Sportler schon am Mittwoch los. Die ersten bayerischen Athleten erleben am Donnerstag ihre ersten olympischen Sportmomente dieses Jahr.



Im Bogenschießen, Handball und Fußball kämpfen sie um die Qualifikation zum Hauptwettbewerb, oder um das Überstehen der Gruppenphase.



Die prominentesten deutschen Olympioniken sind am Donnerstag die Spielerinnen des Deutschen Fußballbundes (DFB). Sie kicken um 19 Uhr in Marseille gegen die australische Auswahl.





Fünf Bayernprofis gegen die Olympiavierten aus Australien





Mit von der Partie sind gleich mehrere Profis des FC Bayern München. Klara Bühl aus Haßfurt in Unterfranken, Giulia Gwinn, Lea Schüller, Lena Oberndorf und Sydney Lohmann. 2021 war Deutschland nicht qualifiziert. Für alle fünf ist die Partie gegen die Australierinnen, die Olympia 2021 bis in das Halbfinale gekommen sind, ein Debüt bei den Spielen. Zu sehen ist die Partie im ZDF und in der Mediathek. Die Übertragung geht bis 21.45 Uhr.



Den Ball in der Hand statt am Fuß haben einige Stunden vorher die deutschen Handballdamen. Sie spielen um 16 Uhr ihr erstes Vorrunden-Spiel in Paris. Gegner: Südkorea. Die Asiatinnen waren zuletzt 2012 für Olympia qualifiziert. Bei den Deutschen ist der letzte Olympia-Auftritt schon 16 Jahre her.





Zwei Bayerinnen im Handballkader





Die bayerische Beteiligung im 14-köpfigen Kader ist mit Lisa Antl und Julia Maidhof überschaubar. Antl, eine gebürtige Ingolstädterin, ist seit 2022 beim Bundesligisten Borussia Dortmund als Kreisläuferin aktiv. Die 24-Jährige spielte bis 2015 in der Jugend des TSV Gaimersheim (Landkreis Eichstätt). Bei der Weltmeisterschaft 2023 steuerte Antl 14 Treffer bei. Die Nationalmannschaft belegte Platz sechs. Nur als Reserve war damals Julia Maidhof eingeplant. Sie gab ihr Debüt für die deutsche Sieben 2019. Den Ligaalltag verbringt die Aschaffenburgerin beim SCM Ramnicu Valcea in Rumänien. Für beide ist es das erste olympische Turnier. Eurosport 1 überträgt wohl Teile des Spiels. In der ZDF-Mediathek kann man Antl und Maidhof über die vollen 60 Minuten verfolgen.





Wer qualifiziert sich für den Mixed Wettkampf im Bogenschießen?





Schon am Morgen um 9.30 Uhr starten die Bogenschützinnen in die Spiele. In der Platzierungsrunde gilt es sich für den Mixed Wettkampf am 2. August zu qualifizieren. Es gibt insgesamt 16 Startplätze. Frankreich hat seinen Platz schon sicher. Für die restlichen Länder gilt: Die Punkte des besten Mannes und die der besten Frau werden addiert. Die besten 15 Länder und der Gastgeber sind dann für den mixed Team Wettkampf qualifiziert. Heute mit dabei sind Charline Schwarz und Katharina Bauer. Die 23-jährige Schwarz stammt aus der Nürnberger Gegend. Die 28-jährige Bauer wohnt in Raubling (Landkreis Rosenheim) und startet für die BSG Raubling.