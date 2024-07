Olympische Spiele: Diese Olympioniken aus Bayern starten am 29. Juli in Paris

Das erste Wochenende bei den Olympischen Spielen in Paris ist vorbei. Der sportliche Höhepunkt aus deutscher Sicht war die Goldmedaille von Schwimmer Lukas Märtens aus Magdeburg. Am ersten Montag könnten auch Sportler aus Bayern für Medaillenfreude sorgen. Beispielsweise der Augsburger Sideris Tasiadis im Kanuslalom oder der 19-jährige Wasserspringer Jaden Eikermann. Und auch in den Mannschaftssportarten wird es aus bayerischer Sicht wieder spannend.









Das erste Olympia-Wochenende war aus deutscher Sicht geprägt von Partien gegen Japan. Insgesamt vier direkte Duelle sind es gewesen. Im Feldhockey und Tennis der Damen sowie im Basketball und Volleyball ging es gegen den asiatischen Inselstaat. Alle Begegnungen gingen an Deutschland. Ein gutes Omen für die deutschen Handballherren um den Mittelfranken Christoph Steinert.





Vermeintlich leichter Gegner für Handballer Steinert im Morgenspiel



Für sie geht es nämlich am Montag gegen – wen auch sonst – Japan. Nach dem Sieg gegen einen der Turnierfavoriten Schweden, hat das deutsche Team mit bayerischer Beteiligung eine ordentliche Portion Selbstvertrauen getankt.



Christoph Steinert vom Handballbundesligisten HC Erlangen steuerte ein Tor, sein erstes bei Olympischen Spielen, bei. Gegen Japan ist ein Sieg für Steinert und das deutsche Team Pflicht. Japan war für die letzte Weltmeisterschaft nicht einmal qualifiziert. Anwurf ist schon um neun Uhr in der Früh.





Keine Pause für Regensburger Reitz



15 Minuten nach Anwurf im Handball setzt ein bayerischer Schütze in Chateauroux, im Herzen Frankreichs, seinen ersten Schuss. Der Regensburger Christian Reitz wurde im Finale mit der Luftpistole aus zehn Metern am Sonntag fünfter. An der Waffe und Distanz zur Scheibe ändert sich für Reitz nichts. Er holt sich allerdings Teamkollegen dazu. Um 9.15 Uhr geht es in der Qualifikation des Mixed-Team-Schießens los.





Gold im vierten Anlauf für Augsburger Tasiadis?



Akute Medaillengefahr herrscht bei Sideris Tasiadis. Bereits 2012 gewann er bei den Olympischen Spielen in London Silber. 2021 folgte in Tokio Bronze. Am Montag soll die Medaille golden strahlen. Der Augsburger stürzt sich um 15.57 Uhr in der Bootsklasse Canadier im Kanuslalom-Halbfinale in die Fluten. Wenn der 34-Jährige Routinier sich qualifiziert, folgt am 17.20 Uhr das Finale.





Junger Münchner im Finale vom 10-Meter-Turm





Beinahe halb so jung wie Tasiadis ist der Münchner Jaden Eikermann. Der 19-jährige Wasserspringer schnuppert am Montag erstmals Olympische Luft. Und das gleich in einem Finale. Der Oberbayer tritt mit Timo Barthel im Synchronspringen vom 10-Meter-Turm gegen sieben Duos aus Europa, Amerika, Asien und Australien an. Showtime Eikermann und Barthel ist ab elf Uhr am Morgen.





Turnierstart für vier bayerische Basketballerinnen





Im Stade Pierre Mauroy in Lille, nahe der Grenze zu Belgien, sind die deutschen Basketballdamen mit ihrem ersten Gruppenspiel gegen die Belgerinnen dran. Mit von der Partie sind vier Spielerinnen aus Bayern. Emily Bessoir (22) stammt aus München, Leonie Fiebich (24) aus Landsberg am Lech, Luisa Geiselsöder (24) aus Ansbach und Alina Hartmann (28) aus Bamberg. Ihr erstes Vorrundenspiel beginnt um 13.30 Uhr.





Verschobene Segelrennen in Marseille





Theresa Steinleins erstes Rennen hätte am Sonntag stattfinden sollen. Die gebürtige Starnbergerin vertritt Deutschland im Windsurfen. Weil das Wetter in Marseille, wo alle Segelwettbewerbe ausgetragen werden, nicht passte, startet die Oberbayerin heute in die Olympischen Spiele 2024. Wenn das Wetter den Windsurferinnen nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht, geht es um 12.03 Uhr mit dem ersten von insgesamt 20 Qualifikations-Rennen los.



Die einzigen beiden deutschen Segler im Skiff, einem kleinen Segelboot, kommen aus Bayern und haben ihre ersten Rennen schon hinter sich. Andreas Spranger (27) aus Mühldorf am Inn und Jakob Meggendorfer (28) aus Rosenheim liegen nach drei von zwölf Qualifikationsfahrten auf Rang sieben.





Langer olympischer Tag im Ersten und auf Eurosport1





Das Erste überträgt ab 8.33 Uhr den ganzen Tag von den Olympischen Spielen in Paris. Eurosport1 beginnt die Übertragung eine halbe Stunde früher.