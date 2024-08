Olympia 2024: Viertel- und Halbfinalflut für Athleten aus Bayern an zweitem Dienstag

Clemens Wickler aus Starnberg will sich am Dienstagnachmittag das Halbfinalticket im BeachVolleyball sichern. − Foto: Thomas Samson/afp

Der zweite Dienstag der Olympischen Spiele in Paris 2024 wird aus bayerischer Sicht von Teamsportlern dominiert. Insgesamt fünf Viertel- oder Halbfinals finden mit bayerischer Beteiligung statt.









Den Anfang machen die deutschen Basketballherren im Viertelfinale gegen Griechenland. Um elf Uhr geht es los. Die amtierenden Weltmeister aus Deutschland haben in der Vorrunde jedes Spiel gewonnen. Mit im Kader sind Isaac Bonga (24), Niels Giffey (33), Andreas Obst (28) und Oscar da Silva (25) vom FC Bayern München.



Lesen Sie hier: Gold: Die deutschen 3x3-Basketballerinnen schreiben bei ihrer Olympia-Premiere Geschichte



Griechenlands großen Erfolge, beispielsweise der Vize-Weltmeistertitel sind schon fast 20 Jahre her. In den letzten Jahren scheiterten die Griechen meist an der Qualifikation großer Wettbewerbe.





Handballerinnen als Außenseiter gegen Gastgeber Frankreich





Fast an der Qualifikation gescheitert wären die Lisa Antl aus Gaimersheim (Landkreis Eichstätt) und Julia Maidhof aus Aschaffenburg. Sie spielen im Handballteam mit und schafften mit Ach und Krach die Qualifikation für das Viertelfinale. Den Handballerinnen gelang in fünf Spielen nur ein Sieg. Frankreich, Deutschlands Gegner am Dienstag, hat hingegen jedes Gruppenspiel gewonnen. Die Favoritenrollen beim Viertelfinale um 13.30 Uhr sind klar verteilt.





Wiedersehen mit den US-Fußballerinnen im Halbfinale





Bereits im Halbfinale sind die deutschen Fußballfrauen. Ihnen fehlt nur noch ein Sieg bis zur sicheren Medaille. Im Halbfinale trifft das Team um die Haßfurterin Klara Bühl, Giulia Gwinn, Lea Schüller, Lena Oberndorf und Sydney Lohmann,allesamt vom FC Bayern München auf alte bekannte: Auf die US-Amerikanerinnen.



Mehr dazu: Kleines oder großes Finale: DFB-Frauen wollen Revanche



In der Vorrunde kassierte Deutschland eine 4:1-Klatsche gegen die USA. Hinzu kommt, dass das Viertelfinale gegen Kanada bis in das Elfmeterschießen ging und wahrscheinlich wichtige Körner gekostet hat. Trotzdem zeigen sich die Deutschen gut in Form und sind beim Wiedersehen um 18 Uhr nicht chancenlos.





Noch ein Sieg bis zur Medaille für Nürnberger Hockeyspieler





Eine Stunde später geht das Halbfinale der deutschen Hockeyherren mit dem Nürnberger Justus Weigand in den Reihen los. Deutschland spielt gegen Indien. Die Inder holten bei den letzten Olympischen Spielen Bronze. Deutschland ist amtierender Weltmeister. Es wird ein Duell zweier Hockey-Mächte.





Finale bei Premiere für Weitspringer aus Landkreis Eichstätt





Im olympischen Leichtathletikstadion ist derzeit jeden Abend Betrieb auf Hochtouren. Am Dienstagabend nimmt der Weitspringer Simon Batz aus Mindelstetten (Landkreis Eichstätt) am athletischen Hochbetrieb teil. Der 21-Jährige hat sich für das Weitsprung-Finale qualifiziert. Es beginnt um 20.15 Uhr.





Schafft Clemens Wickler den Sprung in das Halbfinale?





Während Batz sich wahrscheinlich akribisch auf sein erstes olympisches Finale vorbereitet, versucht Clemens Wickler aus Starnberg zusammen mit Nils Ehlers im Sand vor dem Eiffelturm zu zaubern. Ihr Beachvolleyball-Viertelfinale gegen das Team aus den Niederlanden beginnt um 17 Uhr.