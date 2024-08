Olympia 2024: Nächste Goldchance für bayerische Athleten am Sonntag

Den Schritt in das Finale hat der Hammerwerfer Merlin Hummel (22) aus Kulmbach bei seinem Olympia-Debüt schon geschafft. Sein Finale beginnt am Sonntag um 20.30 Uhr. − Foto: Kril Kudryavtsev, afp

Der Ruderer Oliver Zeidler aus Dachau hat am Samstag bei Olympia in Paris im Einer gewonnen. Der 28-Jährige ist damit der dritte deutsche und der erste bayerische Athlet, der dieses Jahr Olympia-Gold geholt hat. Schon am Sonntag könnte eine Rosenheimerin nachziehen.









Die Reiterin Jessica von Bredow-Werndl aus Rosenheim wurde schon am Samstag – ein paar Stunden nach Zeidlers Einzelerfolg – Olympiasiegerin im Mixed Team im Dressurreiten. Am Sonntag steht ab zehn Uhr die Kür im Einzel an. Bredow hatte sich mit über 82 Prozent im Total Score mit großem Abstand als Beste für die Kür qualifiziert.





Wickler will gegen Brasilianer in das Viertelfinale





Ebenfalls um zehn Uhr geht es für den gebürtigen Starnberger Clemens Wickler los. Zusammen mit Nils Ehlers bestreitet der 29-Jährige das Achtelfinale im Beachvolleyball gegen das brasilianische Duo George/Andre. Die Deutschen haben in der Vorrunde jedes Spiel gewonnen.





Nürnberger Weigand vor Sprung in das Halbfinale im Hockey





Am Abend, nämlich ab 20 Uhr, spielen die deutschen Hockeyherren ihr Viertelfinale gegen Argentinien. Der einzige Bayer im Kader ist Justus Weigand. Er ist in Nürnberg geboren und wurde letztes Jahr Weltmeister in Indien. Am Sonntag zählen die Deutschen als klare Favoriten.



Zwei junge Olympia-Debütanten aus Kulmbach und dem Landkreis Eichstätt starten in der Leichtathletik





In der Leichtathletik werden täglich mehrere Wettbewerbe ausgetragen. Am Sonntag mischt Simon Batz aus Mindelstetten (Landkreis Eichstätt) im Weitsprung mit. Für den 21-Jährigen geht es um elf Uhr in der Qualifikation los. Es sind die ersten olympischen Spiele für den jungen Sportler. Um sich für das Finale zu qualifizieren müsste er seine persönliche Bestleistung von 8,18 Metern wohl deutlich überspringen. Den Schritt in das Finale hat der Hammerwerfer Merlin Hummel (22) aus Kulmbach bei seinem Olympia-Debüt schon geschafft. Sein Finale beginnt um 20.30 Uhr.





Direktes Duell um den Gruppensieg für Handballer um Erlanger Steinert





So klar favorisiert wie die Hockeyherren, sind die deutschen Handballer im letzten Gruppenspiel gegen Slowenien nicht. Die Deutschen um Abwehrspezialist Christoph Steinert aus Erlangen, führen die Gruppe aktuell mit weißer Weste an. Auf Platz zwei sind die Slowenen, die überraschend auch noch kein Spiel verloren haben. Die beiden Teams zanken sich ab 14 Uhr um den Gruppensieg.





Drei Augsburger mit Viertelfinal-Ambitionen





In der Disziplin Kayak Cross in der Sportart Kanuslalom paddeln drei Athleten vom Verein Kanu Schwaben Augsburg um den Einzug in das Viertelfinale. Elena Lilik ist um 16.50 Uhr dran. Ricarda Funk zehn Minuten später. Sie müssen in ihren Vorläufen unter die besten zwei von vier kommen. Bereits um 16 Uhr beginnt das Rennen von Noah Hegge.



Basketballfrauen gegen USA um Gruppensieg





Um 17.15 Uhr spielen die deutschen Basketballfrauen gegen die USA um den Gruppensieg. Beide Teams sind punktgleich. Der Großteil der Deutschen spielt während der Saison in den USA. Sie treffen also auf Bekannte aus dem Ligaalltag. Nicht ganz so hoch wie die Quote an deutschen Basketballerinnen, die in den USA spielen, ist die Quote an Bayerinnen im Nationalteam. Emily Bessoir (22) stammt aus München, Leonie Fiebich (24) aus Landsberg am Lech, Luisa Geiselsöder (24) aus Ansbach und Alina Hartmann (28) aus Bamberg.





Letzter Wettkampftag für gebürtigen Regensburger





Seinen vierten und damit letzten Wettkampftag hat Matthias Schmid aus Maxhütte-Haidhof (Landkreis Schwandorf). Nach dem dritten Tag lag der gebürtige Regensburger auf Platz 38. Unter den Seglern in Marseille befindet sich Philipp Buhl aus Immenstadt im Allgäu. Er geht ab 12.05 Uhr in die Qualifikationsrennen sieben und acht. Derzeit belegt er Platz 14 im Einhandjolle.