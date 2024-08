Olympia 2024: Für diese Athleten aus Bayern geht es am Donnerstag um Gold

Andreas Obst (rechts) hat am Donnerstag die Chance bei seinen ersten Olympischen Spielen in das Finale einzuziehen. − Foto: Aris Messins/afp

Je weiter fortgeschritten die Olympischen Spiele, desto weniger Athleten aus Bayern starten. Das ist der Trend der letzten Tage. Auch am Donnerstag stehen nicht viele Entscheidungen mit bayerischer Beteiligung an. Die vereinzelten haben es aber in sich.









Am Abend kommt es zum großen Showdown im Hockey-Finale. Die Niederlande, Topfavorit auf den Turniersieg, sind der Gegner von Deutschland, amtierender Hockeyweltmeister. Das letzte Duell der beiden Teams ist erst ein paar tage her. In der Gruppenphase besiegten die Deutschen die Niederlande mit 1:0.



Das war die einzige Niederlage des Final-Kontrahenten im Turnier. Auch Deutschland verlor einmal. Gegen Spanien. Die Spanier putzte Holland im Halbfinale 4:0 vom Platz. Deutschland hingegen besiegte im Halbfinale die starken Inder. Die bisherigen Leistungen der beiden Teams lassen keine Spekulationen zu, wer das Finale am Donnerstag um 19 Uhr gewinnen wird.





Wird die gebürtige Augsburgerin Leonie Beck ihrem Favoritenstatus gerecht?





Im Freiwasserschwimmen der Damen sieht das anders aus. Leonie Beck ist Favoritin. Wenn man über erfolgreiche Freiwasserschwimmer der letzten Jahre spricht, führt kein Weg an der gebürtigen Augsburgerin vorbei. Sie ist amtierende Weltmeisterin über fünf und zehn Kilometer. Außerdem gewann sie über die gleichen Distanzen jeweils Gold bei den vergangenen Europameisterschaften im Juni in Belgrad.



Die 27-Jährige lebt mittlerweile in Würzburg und schwimmt am dort ansässigen Bundesstützpunkt. Ihre ersten Olympischen Spiele erlebte sie mit 19 in Brasilien. Damals noch als Beckenschwimmerin. Dann wechselte sie in das offene Gewässer. Um 7.30 Uhr springt sie in die Seine.





Vier Basketballprofis vom FC Bayern München wollen ins Finale





Die deutschen Basketballherren spielen im Halbfinale – natürlich – gegen Frankreich. Deutsche Mannschaften spielten die letzten beiden Tage bereits in vier verschiedenen Viertelfinals gegen die Mannschaften der Gastgeber. Am Freitag spielt das deutsche Team mit Isaac Bonga (24), Niels Giffey (33), Andreas Obst (28) und Oscar da Silva (25) vom FC Bayern München in Paris gegen Frankreich um den Finaleinzug.



Das gleiche Duell ergab sich schon in der Gruppenphase. Die deutschen Basketballer besiegten Frankreich mit 85:71. In manchen Phasen des Spiels hatte man das Gefühl, es sei nur ein Trainingsspiel für Deutschland. Ob sie so einen Auftritt wiederholen können, zeigt sich am Donnerstag ab 17.30 Uhr.





Beachvolleyballer Clemens Wickler braucht noch einen Sieg für die sichere Medaille





Die Halbfinal-Gegner von Clemens Wickler aus Starnberg und seinem Beachvolleyball-Partner Nils Ehlers stehen zum Erscheinungszeitpunkt dieses Artikels am frühen Mittwochabend, noch nicht fest. Es ist entweder das spanische Duo Herrera/Gavira oder das norwegische Doppel Mol/Sorum. Das Spiel beginnt um 18 Uhr.