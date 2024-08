Olympia 2024: Entscheidungsreicher Samstagmorgen für bayerische Medaillenkandidaten

Für Olympia-Fans lohnt es sich, am Samstag früher aufzustehen. Denn schon am Morgen finden einige olympische Entscheidungen mit bayerischer Beteiligung statt. Zweimal geht es um Bronze.









Annett Kaufmann aus Landshut ist die große Tischtennis-Überraschung bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Als 92. der Weltrangliste sollte die 18-Jährige nur als Ersatzathletin mitfahren. Die Saison lief nicht besonders gut.



Kaufmann hatte Abistress und spielte fast keine internationale Turniere. Kurz vor Olympia-Beginn wurde klar, dass sie im Teamwettbewerb zur Olympia-Premiere kommen wird.





Von Verletzungen profitiert





Ying Han hatte sich kurz vor den olympischen Spielen die Achillessehne gerissen. Während des Turniers fiel dann noch Nina Mittelham wegen Rückenproblemen aus. Kaufmann hat bisher alle Spiele im Teamwettbewerb gewonnen und damit den Weg in das Halbfinale geebnet. In diesem Halbfinale gegen Japan gewann sie ihr erstes Spiel gegen die zwei Jahre Jüngere, aber in der Weltrangliste 86 Plätze besser gelistete Miwa Harimoto mit 3:0 in Sätzen. Ein weiteres Duell kam nicht mehr zustande. Japan besiegte Deutschland vorzeitig.



Deshalb spielt das Team um die Landshuter Überraschung am Samstag um 10 Uhr gegen Südkorea um die Bronzemedaille. Dieses Duell gab es schon bei den letzten Olympischen Spielen 2021 in Tokio. Im Viertelfinale setzten sich die Deutschen damals durch.





Taekwondo-Kämpferin Brandl aus dem Landkreis Eichstätt vor den Augen ihres Bürgermeisters





Im Taekwondo startet Lorena Brandl aus Mindelstetten (Landkreis Eichstätt) in das olympische Taekwondo-Turnier. Sie beginnt vor den Augen des mitgereisten Bürgermeisters um 9.09 Uhr mit dem Achtelfinale in der schwersten Gewichtsklasse (67+). Die 27-Jährige ist amtierende Europameisterin und gewann die Bronzemedaille bei den Weltmeisterschaften 2022.



Der Achtelfinal-Kampf gegen die 24-jährige Cubanerin Arlettys Acosta ist ihre Olympia-Premiere. 2021 scheiterte sie denkbar knapp an der Qualifikation für die Spiele in Tokio. Je nachdem, wie gut es läuft, könnte es für Brandl um 14.30 Uhr mit dem Viertelfinale, um 16.21 Uhr mit dem Halbfinale und um 19.40 Uhr mit dem Finale um Gold weitergehen. Sie selbst wünscht sich einen möglichst langen Tag.





Neuauflage des Basketball-WM-Finals im Spiel um Bronze





Im Spiel um Platz drei wollen sich ab elf Uhr Isaac Bonga (24), Niels Giffey (33), Andreas Obst (28) und Oscar da Silva (25) vom FC Bayern München mit der deutschen Nationalmannschaft die Bronzemedaille im Basketball schnappen. Die Schwierigkeit an dem Vorhaben: Serbien hat auch Lust auf Edelmetall. Die Serben zogen am Donnerstag gegen das „Dreamteam“ aus den USA mit 91:95 den Kürzeren. Deutschland hatte gegen die Gastgeber aus Frankreich mit 69:73 das Nachsehen. Die beiden Mannschaften kennen sich schon aus dem WM-Finale 2023. Damals kürte sich Deutschland zum Weltmeister. Die Revanche im kleinen Finale beginnt um elf Uhr.