Olympia 2024: Diese bayerischen Sportler sind am Donnerstag am Start

An keinem Tag beginnt die Fernsehübertragung der Olympischen Spiele früher als am Donnerstag. Frühes Einschalten lohnt sich auch aus bayerischer Sicht. Beachvolleyballer Clemens Wicklers aus Starnberg spielt sein zweites Gruppenspiel und der Oberpfälzer Golfer Matthias Schmid feiert schon am Morgen sein Olympiadebüt. Auch im Handball, mit Beteiligung aus dem Landkreis Eichstätt und im Basketball zählen bayerische Sportler zu den Leistungsträgern.









In ihrem ersten Spiel erwischten Nils Ehlers und Clemens Wickler aus Starnberg einen Traumstart am Traumort. Mit 2:0 Sätzen haben die beiden im Stadion vor dem Eiffelturm gegen das französische Duo Bassereau/Lyneel gewonnen. Am Donnerstag geht es um neun Uhr gegen Thomas Hodges und Zachery Schubert aus Australien.





Golfer Matti Schmid aus Landkreis Schwandorf feiert Debüt





Zeitgleich eröffnet Matthias „Matti“ Schmid bei seiner Olympia-Premiere das Golfturnier. Er schlägt in der ersten Runde gleich in der ersten Gruppe um neun Uhr. Schmid ist seit etwa zwei Jahren Golfprofi, lebt in Maxhütte-Haidhof (Landkreis Schwandorf) und ist in Regensburg geboren.





Schon wieder gegen Japan: Diesmal für Basketballerinnen





Um elf Uhr ertönt das Startsignal für die deutschen Basketballerinnen. Alle außer zwei Spielerinnen sind bei Vereinen im Ausland aktiv. Zu den Auswanderern gehören auch die vier Bayerinnen. Emily Bessoir (22) stammt aus München, Leonie Fiebich (24) aus Landsberg am Lech, Luisa Geiselsöder (24) aus Ansbach und Alina Hartmann (28) aus Bamberg. Sie spielen im zweiten Gruppenspiel gegen Deutschlands Olympia-Dauergegner Japan. Deutschland rangiert derzeit hinter den USA auf Platz zwei der Vorrundentabelle.





Trendwende bei Handballerinnen um Gaimersheimerin Antl?





Von Platz zwei im Tableau können die deutschen Handballerinnen nur träumen. Sie hatten die ersten beiden Gruppenspiele verloren und stehen am Mittwochabend auf Rang vier im Tableau. Das Dritte von fünf Vorrundenspielen haben die Handballerinnen gegen Slowenien mit 41:22 gewonnen.



Lesen Sie hier: „Historisches erreicht“: Für Handballerin Lisa Antl aus Gaimersheim wäre Medaille der große Wurf



Beim höchsten deutschen Olympia-Sieg jemals trugen sich auch Lisa Antl aus Gaimersheim (Landkreis Eichstätt) und Julia Maidhof aus Aschaffenburg mit jeweils mehreren Toren in die Geschichtsbücher ein. Um 19 Uhr gilt es, mit einem Sieg gegen Dänemark einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale zu machen.





Finalchance für Augsburger im Kanuslalom





Einen Schritt weiter ist Noah Hegge aus Augsburg im Kanuslalom. Er versucht, die flussabwärts platzierten Tore im Halbfinale im Kayak möglichst schnell und fehlerfrei zu passieren. Der 25-Jährige startet um 16.03 Uhr. Sollte er unter die besten zwölf von 20 Halbfinalisten kommen, ist er ab 17.30 Uhr im Finale im Kampf um die Medaillen zu sehen.





Rutscht Steinlein im Windsurfen weiter ab?





Auf dem Mittelmeer vor Marseille vergeht derzeit kein Tag ohne Segelwettbewerbe. Für Theresa Steinlein aus Walchstadt am Wörthsee stehen ab 15.03 Uhr die letzten Qualifikationsrennen im Windsurfen an. Am Dienstag war sie noch zweite im Feld. Steinlein rutschte allerdings am Mittwoch auf Platz fünf ab. Die beste nach den 16 Qualifikationsrennen qualifiziert sich direkt für das Finale, Platz zwei und drei für das Halbfinale und Platz vier bis zehn für das Viertelfinale. Die restlichen Seglerinnen scheiden aus.



Bereits um 12.15 Uhr beginnt für Philipp Buhl (34) aus Immenstadt im Allgäu der olympische Segelwettbewerb. Er tritt im Wettbewerb in der Bootsklasse Einhandjolle an.





Charline Schwarz im Duell gegen mexikanische Bogenschützin





In der Runde der besten 64 geht es für Charline Schwarz im Bogenschießen gegen die Mexikanerin Ana Vazquez um das Überstehen der ersten Runde. Schwarz ist 23 Jahre alt und kommt aus Feucht (Landkreis Nürnberger Land). Ihre Teamkollegin Katharina Bauer aus Raubling (Landkreis Rosenheim) ist bereits ausgeschieden.





Längster olympischer Tag im ZDF und auf Eurosport1





Das ZDF überträgt ab sieben Uhr den ganzen Tag von den Olympischen Spielen in Paris. Eurosport1 sendet schon eine halbe Stunde früher.