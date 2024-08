Olympia 2024: Diese bayerischen Medaillenhoffnungen starten am Freitag in Paris

Die Leichtathletin und Influencerin Alica Schmidt ist in Ingolstadt aufgewachsen und läuft am 2. August in der deutschen 4*400 Meter Mixed Staffel. − Foto: Michael Kappeler/dpa

Am Freitag ist die erste offizielle Woche der Olympischen Spiele in Paris vorbei. Am Donnerstagabend belegt Deutschland nur Rang zehn im Medaillenspiegel. Das könnten bayerische Athleten am Freitag ändern.



Eine Woche nach der Eröffnungszeremonie kommt erstmals während dieser Olympischen Spiele Leben in das Leichtathletikstadion. Unter anderem durch zwei Athleten aus Bayern. Alica Schmidt wuchs in Ingolstadt auf und lebt mittlerweile in Potsdam. Sie ist Teil der 4*400 Meter Mixed Staffel. 2021 war sie bereits bei Olympia in Tokio dabei - allerdings nur als Ersatzläuferin.



Über eine Einzelstrecke qualifizierte sie sich nicht. Trotzdem ist Schmidt vor allem durch soziale Medien sehr bekannt geworden. Auf Plattformen wie Youtube und Instagram folgen ihr mehrere Millionen Menschen. Die Staffel beginnt um 19.22 Uhr.



Schon gegen Mittag gibt ein Oberfranke sein Olympiadebüt. Merlin Hummel (22) wirft ab 11.35 Uhr mit dem Hammer in der Gruppe B. Sein Traum ist die Finalteilnahme.





Holt Zeidler wie auch sein Opa und seine Tante Olympia-Gold?





Der Dachauer Ruderer Oliver Zeidler hat sein Finale im Rudern schon erreicht. Zeidler startete seine sportliche Karriere als Schwimmer. Der 28-Jährige kam bei den Junioreneuropameisterschaften über 100 Meter Freistil bis in das Halbfinale. Als sich seine Trainingsgruppe 2016 in München auflöste, fing er mit dem Sport an, den seine ganze Familie begeistert: das Rudern.



Seine Schwester rudert bei internationalen Juniorenmeisterschaften vorne mit, sein Vater Heino wurde 1994 WM-Vierter, sein Onkel ist Ruderweltmeister und Zeidlers Tante und sein Opa siegten sogar bei den Olympischen Spielen. Oliver Zeidler selbst ist dreifacher Weltmeister im Rudereiner. In ein olympisches Finale hat er es bisher noch nicht geschafft. Trotzdem gilt Zeidler beim Rennen ab 10.30 Uhr als Favorit.





Zweiter Turniertag für Golfer Matti Schmidt





Von einer Favoritenrolle ist der gebürtige Regensburger und in Maxhütte-Haidhof (Landkreis Schwandorf) lebende Golfer Matthias Schmid bei seinem Olympiadebüt weit entfernt. In der zweiten Runde ist der 26-Jährige ab 10.55 Uhr dran.





Vermeintlich schwacher Gegner für Volleyballer





Bei Schmids erstem Abschlag, befinden sich Moritz Karlitzek (27) aus Hammelburg in Unterfranken, Johannes Tille (27) aus Polling (Landkreis Mühldorf am Inn) und Julian Zenger (26) aus Wangen im Allgäu, mit dem Deutschen Volleyball-Team wahrscheinlich in der Schlussphase. Ihr drittes Gruppenspiel gegen Argentinien beginnt um neun Uhr. Die Deutschen sind klar favorisiert und stehen wohl mit einem Bein im Viertelfinale.





Wie schlägt sich Lilik nach Gewinn der Silbermedaille?





Völlig euphorisiert wird die Augsburgerin Elena Lilik ihr nächstes Rennen – das Zeitfahren im Kayak-Cross-Vorlauf um 17.01 Uhr – antreten. Die 25-Jährige gewann am Mittwoch in einer anderen Unterdisziplin des Kanuslaloms, nämlich im Canadier, die Silbermedaille. Ihre Freudenschreie waren vermutlich in ganz Paris zu hören.



Nicht ganz so gut lief es bei Noah Hegge, der wie Lilik auch zum Verein Kanu Schwaben Augsburg gehört. Er wurde Neunter. Auch für Hegge geht es im Kayak Cross weiter. Sein Start ist für 15.50 Uhr geplant.





Alles oder nichts für oberbayerische Windsurferin





Um 14.03 Uhr geht es für Theresa Steinlein aus Walchstadt am Wörthsee (Landkreis Starnberg) im Viertelfinale im Windsurfen um das Weiterkommen. Halbfinale und Finale finden im Anschluss an das Viertelfinalrennen statt.



Im Einhandjolle startet der Segler Philipp Buhl aus Immenstadt im Allgäu (Landkreis Oberallgäu) in Vorrundenrennen drei und vier von zehn um 15.35 Uhr in Marseille.





Nürnberger spielt zur Primetime Hockey





Am Abend geht es für bayerische Sportler in zwei Teamsportarten weiter. Zur Primetime um 20.15 Uhr beginnt das Spiel der Hockeyherren gegen Großbritannien. Die Mannschaft um den gebürtigen Nürnberger Justus Weigand hat am Mittwoch die amtierenden Olympiasieger aus den Niederlanden geschlagen. Gegen die Briten geht es im letzten Vorrundenspiel um den Gruppensieg.





Direktes Duell um Gruppensieg im Basketball





Auch bei den Basketballherren geht es 45 Minuten später im direkten Duell um den Gruppensieg. Die Deutschen, mit vier Spielern des FC Bayern München, nämlich Isaac Bonga (24), Niels Giffey (33), Andreas Obst (28) und Oscar da Silva (25), im Kader spielen ab 21 Uhr gegen Gastgeber Frankreich. Deutschland und Frankreich sind vor dem Duell punktgleich. Deutschland weist allerdings die bessere Punktdifferenz vor.