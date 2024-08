Olympia 2024: Diese bayerischen Athleten sind am zweiten Samstag in Paris aktiv

Am Samstag wird es für Sportfans schwer sich zu entscheiden: Schaut man den ersten Spieltag der zweiten Bundesliga oder Olympia? Ein Argument für Olympia sind unter anderem die vielversprechenden Spiele und Rennen der bayerischen Athleten.









Am Samstagmorgen hat Oliver Zeidler aus Dachau die große Chance sich seinen Traum von der Olympiamedaille zu erfüllen. Er ist der Topfavorit im Ruder-Einer. Zeidler erruderte sich in Paris im Halbfinale sogar den Olympischen Rekord.





Holt Zeidler wie auch sein Opa und seine Tante Olympia-Gold?





Zeidler startete seine sportliche Karriere als Schwimmer. Der 28-Jährige kam bei den Junioreneuropameisterschaften über 100 Meter Freistil bis in das Halbfinale. Als sich seine Trainingsgruppe 2016 in München auflöste, fing er mit dem Sport an, den seine ganze Familie begeistert: das Rudern.



Seine Schwester rudert bei internationalen Juniorenmeisterschaften vorne mit, sein Vater Heino wurde 1994 WM-Vierter, sein Onkel ist Ruderweltmeister und Zeidlers Tante und sein Opa siegten sogar bei den Olympischen Spielen. Oliver Zeidler selbst ist dreifacher Weltmeister im Rudereiner. In ein olympisches Finale hat er es bisher noch nicht geschafft. Trotzdem gilt Zeidler beim Rennen ab 10.30 Uhr als Favorit.





Fußballerinnen im Viertelfinale gegen Olympiasieger Kanada





Die deutschen Fußball-Frauen haben die Gruppenphase auf Platz zwei überstanden. Unter anderem durch Lea Schüllers drei Tore. Die 26-Jährige spielt, wie auch Klara Bühl (23) aus Haßfurt in Unterfranken, Giulia Gwinn (25), Lena Oberndorf (22) und Sydney Lohmann (24) beim FC Bayern München. Sie sind jetzt nur noch zwei Siege von einer Medaille entfernt. Im Viertelfinale müssen die deutschen nun eine ganz harte Nuss knacken: Kanada. Die Olympiasiegerinnen von Tokio 2021. In der Gruppenphase hat Kanada zwar nur einmal gewonnen. Trotzdem müssen die DFB-Spielerinnen mit einem schweren Spiel rechnen. Anstoß: 19 Uhr in Marseille.





Letzte Viertelfinalchance für um gebürtige Ingolstädterin





Zur gleichen Zeit spielen die deutschen Handballerinnen ihr letztes Gruppenspiel gegen Tabellenführer Norwegen. Deutschland befindet sich derzeit auf Rang vier. Von den 14 DHB-Spielerinnen kommen zwei aus Bayern. Kreisläuferin Lisa Antl ist in Ingolstadt geboren, Julia Maidhof stammt aus Aschaffenburg. Letztere hat bei Olympia mit 90 Kilometern pro Stunde den dritthärtesten Torwurf im deutschen Team abgegeben. So harte Würfe würden auch gegen Norwegen nicht schaden. Immerhin geht es um den Einzug in das Viertelfinale.





Sprintet Gina Lückenkemper in das 100-Meter-Finale?





Gina Lückenkemper ist die deutsche Hoffnung in den Sprintwettbewerben – auch, wenn ihre Medaillenchancen eher klein sind. Die Vorläufe über 100 Meter überstand die Sprinter, die in Bamberg trainiert, ohne Probleme. Ab 19.50 Uhr kämpf sie im Halbfinale um ihren Traum vom olympischen Finale. Sollte der in Erfüllung gehen, sprintet sie am Samstag nochmal zu später Stunde im Finale.





Direktes Duell um Gruppensieg für Beachvolleyballer Wickler





Schon um neun Uhr in der Früh geht es für den Starnberger Clemens Wickler gemeinsam mit Nils Ehlers um den Gruppensieg. Sie liegen punktgleich hinter den Polen Bryl/Losiak. Der Gewinner des direkten Duell Wickler/Ehlers gegen Bryl/Losiak hat den Gruppensieg in der Tasche. Beide Duos sind bereits sicher im Achtelfinale.



Für den Golfprofi Matthias Schmid aus Maxhütte-Haidhof (Landkreis Schwandorf) ist der Samstag der dritte lange Golftag in Folge. Der 26-Jährige bewegt sich derzeit im Bereich des 50. Platzes.





Erste Ausscheidungsrunde mit drei Augsburgern im Kanu Slalom





Am Nachmittag tragen die Sportler im Kanu-Slalom nach dem Zeitfahren am Freitag die erste Ausscheidungsrunde der Disziplin Kayak Cross aus. Elena Lilik, Noah Hegge und Ricarda Funk sind allesamt vom Verein Kanu Schwaben Augsburg. Lilik , Funk und Hegge stürzen sich um 17.11:30 Uhr, um 17.28 Uhr und gegen 17 Uhr in die Fluten. Für einen weiteren bayerischen Wassersportler, nämlich den Segler Philipp Buhl aus Immenstadt im Allgäu, geht es ab 12.30 Uhr in die nächsten beiden Qualifikationsrennen im Einhandjolle.