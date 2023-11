Ohne Zulassung: Motorschaden lässt Autokäufer auffliegen

Ein Motorschaden bei seinem just gekauften Auto hat einen 27-Jährigen auffliegen lassen: Der Mann wollte den Wagen ohne Zulassung und Versicherungsschutz vom oberpfälzischen Schwandorf in den benachbarten Landkreis Regensburg überführen. Doch das Auto blieb am späten Montagabend nach wenigen Kilometern noch vor Teublitz auf der Autobahn 93 liegen, wie die Autobahnpolizei am Dienstag mitteilte.

Eine vorbeikommende Streife wurde ob der Kennzeichen stutzig. Am Ende stellte sich heraus: Der Mann war ohne Zulassung und Versicherungsschutz und zunächst auch gänzlich ohne Kennzeichen unterwegs gewesen. Nach der Panne bat er seine 20 Jahre alte Freundin telefonisch, ihm Kennzeichen eines Familienmitgliedes vorbeizufahren. Da diese beim Eintreffen der Streife bereits montiert waren, wurde neben dem staßenverkehrsrechtlichen Verstoß gegen das Pärchen auch ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Beihilfe dazu eingeleitet.

