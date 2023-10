Ohne Goretzka: Mittelhandfraktur bei Nationalspieler

Leon Goretzka - Münchens Leon Goretzka (M) steht mit Harry Kane (r) sowie Minjae Kim zusammen und fasst sich an die Hand. - Foto: Arne Dedert/dpa

Leon Goretzka hat zuletzt starke Leistungen gezeigt. Nun fällt der Nationalspieler verletzt aus. Eine bittere Nachricht für Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel.

Der FC Bayern muss in den nächsten Partien auf Nationalspieler Leon Goretzka verzichten. Wie die Münchner am Sonntag mitteilten, hat sich der 28-Jährige beim 3:1 gegen den FSV Mainz 05 eine Mittelhandfraktur zugezogen. Der Mittelfeldspieler wurde operiert und wird den Münchnern im Champions-League-Gruppenspiel am Dienstag bei Galatasaray Istanbul und in den folgenden Partien fehlen. Eine genaue Ausfallzeit nannte der Club nicht. Goretzka war in der Auswärtspartie am Samstag in der 75. Minute ausgewechselt worden, zuvor hatte er das 2:0 von Harry Kane vorbereitet und das 3:1 selbst erzielt.

Der 28-Jährige meldete sich am Abend auf Instagram zu Wort. «Guter Dinge, schnell wieder dabei sein zu können», schrieb er zu einem Foto, das ihn mit eingegipster Hand vor dem Krankenhaus zeigt. «Vielen Dank für eure Nachrichten und Genesungswünsche.»

Trainer Thomas Tuchel muss damit wieder einen personellen Rückschlag verkraften. Er hatte für das Spiel in Istanbul bereits Einsätze von Verteidiger Dayot Upamecano (Muskelverletzung im Oberschenkel) und Angreifer Serge Gnabry (Unterarmbruch) ausgeschlossen, obwohl beide seit Kurzem wieder im Training sind. Für einen Einsatz in der Türkei von Raphael Guerreiro und Noussair Mazraoui werde es «ganz eng», hatte Tuchel gesagt.

