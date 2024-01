Während in Deutschland wegen des sechstägigen Bahnstreiks die Züge stillstehen, plant Österreich den Fortschritt. Österreich will die Bahnstrecke ab Wels über das Hausruck- und Innviertel zweigleisig ausbauen. Damit würde sich die Fahrzeit von Wien nach München auf zweieinhalb Stunden verkürzen. Weitere Verbesserungen für Zugreisende sind in Planung.