Österreich hebt Preise für „Pickerl“ deutlich an: Jahresvignette kostet 2025 über 100 Euro

Österreich hebt die Preise fürs „Pickerl“ deutlich an: Die Vignetten werden 2025 um 7,7 Prozent teurer, wie die Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (Asfinag) mitteilte. Die Jahresvignette kostet damit erstmals mehr als 100 Euro.









„Gemäß den gesetzlichen Vorgaben werden die Vignettentarife in diesem Jahr, nachdem es im Vorjahr keine Veränderung beim Preis gab, wieder an den harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) angepasst und für 2025 um 7,7 Prozent angehoben“, teilt Alexander Holzedl, Pressesprecher der Asfinag mit. Somit werde die Pkw-Jahres-Vignette im kommenden Jahr 103,80 Euro kosten.



Das sind die Vignetten-Preise der einzelnen Kategorien:



Fahrzeugkategorie A (Einspurige Kraftfahrzeuge wie Motorräder):



- Jahresvignette: 41,50 Euro



- Zwei-Monats-Vignette: 12,40 Euro



- Zehn-Tages-Vignette: 4,90 Euro



- Ein-Tages-Vignette: 3,70 Euro



Fahrzeugkategorie B (Pkw und Kfz bis einschließlich 3,5 Tonnen zulässige Gesamtmasse):



- Jahresvignette: 103,80 Euro



- Zwei-Monats-Vignette: 31,10 Euro



- Zehn-Tages-Vignette: 12,40 Euro



- Ein-Tages-Vignette: 9,30 Euro



Die Asfinag ist nach eigenen Angaben ein zu 100 Prozent nutzerfinanziertes Unternehmen. „Wie alle Mauteinnahmen werden auch die Erlöse aus dem Vignettenverkauf wieder in Betrieb, Bau, Erhaltung und Verkehrssicherheit im 2265 Kilometer umfassenden österreichischen Autobahnen- und Schnellstraßennetz investiert“, so der Pressesprecher.





Aus Sonnengelb wird Seegrün





„Die neue Klebevignette für das kommende Jahr wird dabei in der Farbe Seegrün erhältlich sein und ab den letzten Novembertagen bei rund 6000 Asfinag-Vignetten-Vertriebspartnerinnen und -partnern im In- und Ausland erhältlich sein“, heißt es bei der Asfinag. Sie sei ab 1. Dezember 2024 gültig. Seegrün werde die Farbe Sonnengelb spätestens mit 31. Januar 2025 endgültig ablösen.



„Die Auswahl der Farbe ist bedeutend, weil wir dadurch besser und optimaler die Klebevignette kontrollieren können – zum Vorteil für unsere Kundinnen und Kunden“, erklärt der Pressesprecher. Die Unterscheidbarkeit zum Vorjahr und Signalwirkung seien wichtige Gründe für die jeweilige Wahl der Farbe – deswegen gewährleiste man mit Seegrün eine klare Differenzierung zur Vorjahresfarbe Sonnengelb, bestätigt Asfinag-Geschäftsführerin Claudia Eder.



Die Jahresvignette gilt wie gewohnt 14 Monate – vom 1. Dezember des Vorjahres bis zum 31. Januar des Folgejahres. Somit hat eine Jahresvignette eine Gültigkeit von 14 Monaten.





Seit einem Jahr sind auch sofort gültige Vignetten online zu kaufen





Wer kurzfristig ein „Pickerl“ für die Maut in Österreich brauchte, kam bis vor einem Jahr nicht am Kleben – und am Kauf an Raststätten und Co. vorbei. Im Internet zu kaufen, das ging nur mit Vorlaufzeit. Doch das hat sich inzwischen geändert: Sofort gültige digitale Vignetten für österreichische Autobahnen lassen sich inzwischen auch online kaufen - bei bestimmten Anbietern.



Drei Anbieter haben von der Asfinag die entsprechenden Konzessionen bekommen, heißt es weiter. Sie können auf ihren Websites und Apps die verschiedenen Vignetten für die Autobahnmaut anbieten.



Bislang galt für Privatnutzer der Vignette und damit auch Autourlauberinnen und -urlauber, dass die Vignette bei einem Online-Kauf frühestens 18 Tage danach gültig sein konnte. Der Grund lag im verbraucherfreundlichen Widerrufsrecht bei Internetkäufen, das in dem Fall aber bedeutete: Kaufen nur mit genügend Vorlauf.