Ölheizungen raus und mehr Windkraft: Greenpeace fordert Zehn-Punkte-Plan in Bayern

Mit einem neuen 50.000 Häuserprogramm soll der Austausch von Ölheizungen durch Erneuerbare Energien gefördert werden, fordert Greenpeace in Bayern. − Symbolbild: dpa

Die Umweltorganisation Greenpeace stellt mit einem Zehn-Punkte-Plan Forderungen an die neue Staatsregierung in Bayern. Wie man gegenüber der Mediengruppe Bayern verriet, umfasse dieser unter anderem ein Aus für viele Ölheizungen und mehr Windkraft.



„Eine Neuauflage der Koalition aus CSU und Freien Wählern hat nun die Chance, Verpasstes endlich aufzuholen und den Stillstand beim Klimaschutz in Bayern zu beenden“, erklärte Greenpeace gegenüber den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Um die selbst gesteckten Klimaziele zu erreichen, müsse die neue Landesregierung endlich mit konkreten Maßnahmen starten, um CO2-Emissionen wirkungsvoll zu reduzieren.



Denn wenn Ministerpräsident Markus Söder und sein Stellvertreter Hubert Aiwanger beim Klimaschutz im bisherigen Tempo weitermachen würden, so Greenpeace, „wird Bayern erst in 280 Jahren klimaneutral“.





Das steht im Zehn-Punkte-Plan:





1. Mit einem neuen 50.000 Häuserprogramm soll der Austausch von Ölheizungen durch Erneuerbare Energien gefördert werden.

2. In Großstädten mit über 100.000 Einwohnern sollen jedes Jahr zwei Quartiere an die Fernwärme angeschlossen oder ein neues, mit erneuerbaren Energien betriebenes Fernwärmenetz geschaffen werden. Die Planungskosten werden vom Freistaat übernommen.

3. Die bayerische Bauordnung und das Planungsrecht sollen auf Klimaneutralität ausgerichtet werden. Im Neubau werden nur noch klimaneutrale Heizungen eingebaut und jährlich 2.700 Nichtwohngebäude saniert.

4. Statt der vom Bund geforderten 1,8 Prozent sollen in Bayern 2 Prozent der Landesfläche für Windenergie ausgewiesen werden - und zwar statt bis 2032 bereits bis 2025.

5. Die Solarpflicht im bayerischen Klimaschutzgesetz für staatliche Dächer und neue Nicht-Wohngebäude soll über die bayerische Bauordnung auf Wohngebäude (Neubau und Sanierungen) erweitert und als Solarstandard für versiegelte Flächen wie Parkplätze finanziell angereizt werden.

6. Genehmigungsverfahren sollen durch Bürokratieabbau und konsequente Digitalisierung vereinfacht und beschleunigt werden. Zusätzlich müssen neue Stellen zur Unterstützung und Durchführung von Planungs- und Genehmigungsverfahren geschaffen werden.

7. Bayern muss die Reform der Netzanschlussverfahren vorantreiben und sich für ausreichend gesicherte Leistung für die Versorgungssicherheit Bayerns über entsprechende Speicher und Kraftwerke einsetzen.

8. In jedem der 71 Landkreise sollen drei Musterregionen für das „Energy Sharing” über einen Wettbewerb ermittelt und eingerichtet werden.

9. Die Landesregierung muss dem ÖPNV effektiv Vorrang gewähren und ihn zur kommunalen Pflichtaufgabe machen. Mindestbedienstandards müssen umgesetzt werden.

10. Die Landesregierung soll die Kommunen dabei unterstützen, sich ab sofort auf eine vollständige Elektrifizierung des ÖPNV zu fokussieren.

− che