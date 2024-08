Öl im Fluss - Schifffahrt auf dem Main in Würzburg gesperrt

In einem Industriegebiet ist aus einem Lager eine noch unbekannte Menge Öl ausgetreten. Es läuft ein größerer Einsatz.

Wegen eines Öl-Austritts ist der Main in Würzburg für die Schifffahrt gesperrt. Aktuell laufe ein größerer Einsatz im Industriegebiet im Neuen Hafen, teilte die Stadt Würzburg mit. Aus einem Lager trat demnach am Abend eine noch unbekannte Menge an Öl aus. Es lief sowohl in den Main als auch punktuell auf den Grünstreifen entlang des Flusses.

Über die gesamte Länge des verschmutzten Bereichs wurde eine Ölsperre zum Schutz des Gewässers eingebracht. Derzeit stimme sich die Berufsfeuerwehr Würzburg mit dem Wasserschifffahrtsamt zu den weiteren notwendigen Maßnahmen ab, hieß es. Die Ursache für den Öl-Austritt sei noch unbekannt.

Im Einsatz sind Kräfte der Berufsfeuerwehr Würzburg, von zwei Freiwilligen Feuerwehren und des THW sowie Rettungsdienste und Wasserschifffahrtsamt. Eine Drohne der Johanniter unterstütze die Helfer.

© dpa-infocom, dpa:240803-930-193319/1