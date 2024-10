Stellen Sie sich vor, Sie hatten mit Freunden einen schönen Tag am Münchner Oktoberfest mit allem, was dazugehört, guter Laune, Speis und Trank und Gaudi, und wollen am Abend gut gelaunt wieder mit dem Zug nach Hause fahren. Dann wird eine Odyssee daraus, aus den erwarteten drei Stunden Fahrt werden zehn. Einer Gruppe Passauer Studenten erging es am vergangenen Wochenende so.