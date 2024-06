Oberösterreicher (31) stürzt bei Tour mit Freunden in den Schladminger Tauern ab und stirbt

Ein tödlicher Unfall hat sich am Samstag in den Schladminger Tauern ereignet. − Foto: Bergrettung Tamsweg/Kocher

Ein 31-jähriger Oberösterreicher ist am Samstag bei einer Bergtour in den Schladminger Tauern tödlich verunglückt. Er war mit elf Freunden aus Salzburg, Oberösterreich und Bayern (zwischen 20 und 31 Jahren) unterwegs.









Wie die Bergrettung Tamsweg berichtet, war der 31-Jährige mit elf anderen Freunden von Göriach aus zur Landawirseehütte aufgestiegen und weiter Richtung Trockenbrotscharte und Pietrach zur Krautgartscharte gewandert. An einer ausgesetzten, steilen Rinne auf etwa 2300 Metern Höhe sei er gestolpert und tödlich abgestürzt. Die Bergrettung Tamsweg wurde um 13 Uhr alarmiert. „Drei Begleiter stiegen sofort zu ihm ab“, schildert Einsatz- und Bezirksleiter Hannes Kocher von der Bergrettung Tamsweg. „Das Team des alarmierten Rettungshubschraubers Martin 1 konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.“



Die elf Begleiter standen unter schwerem Schock, heißt es von Seiten der Bergwacht. „Das Gelände ist dort steil und felsig und eine Schlechtwetterfront war angekündigt“, schildert Kocher, „daher waren wir sehr froh, dass das Team von Martin 1 die Begleiter des Toten Richtung Landawirseehütte (1985 Meter) flog. Von dort brachten die neun im Einsatz stehenden Bergretter aus Tamsweg die jungen Männer aus Salzburg, Oberösterreich und Bayern (zwischen 20 und 31 Jahren) ins Tal. „Wir übergaben sie dem KIT-Team des Roten Kreuzes zur weiteren Betreuung.“ Aus welcher Region die Männer genau stammen, war auf Nachfrage bislang nicht bekannt.





Suche nach einem vermissten Begleiter





Ein Mann wurde allerdings vermisst: „Wir haben nach einer Suchaktion dann die Bergrettung Schladming alarmiert“, so Kocher. „Der junge Mann war zur Keinprechthütte (1872 Meter) abgestiegen, um Hilfe zu holen. Die Bergretter aus Schladming haben ihn dort aufgefunden.“



Das Rettungshubschrauberteam konnte wegen Spritmangels nicht mehr zurück in den Pongau fliegen, heißt es weiter. „Der Pilot hat in dieser akuten Gefahr entschieden, dass die restlichen Begleiter von der Scharte aus keinen sicheren Abstieg mehr machen konnten und ihr Leben in Gefahr war. Daher ist er geflogen, bis der Sprit zu Ende ging.“ Bergretter brachten mit Unterstützung eines Quads Treibstoff zur Landawirseehütte. Einsatzende war um 20.30 Uhr.

− tka