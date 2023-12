Oberösterreicher (18) schläft auf Schneehaufen ein – und wird erst am Morgen gefunden

Dramatisches Ende einer Weihnachtsfeier in Oberösterreich: Ein 18 Jahre alter Mann ist in Kematen auf einem Schneehaufen eingeschlafen – und erst am Morgen gefunden worden. Es war nicht mehr ansprechbar und wurde ins Krankenhaus gebracht.









Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilt, hatte der 18-Jährige die Weihnachtsfeier zu Fuß verlassen. Etwa 500 Meter weiter legte er sich auf einen Schneehaufen und schlief ein. Kurz vor 6 Uhr entdeckte ihn dort ein Zeuge, der auf dem Weg zur Arbeit war.



Der 18-Jährige hat „nicht mehr reagiert“, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Die Nacht in Kematen sei mit bis zu minus neun Grad sehr kalt gewesen. Der junge Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Aktuelle Infos zu seinem Gesundheitszustand lagen der Polizei zunächst nicht vor.

− age