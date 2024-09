Oberleitungsschaden stoppt Züge in München

Wer per Bahn vom Münchner Hauptbahnhof in Richtung Osten reisen will, muss mehr Zeit einplanen. Was die Bahn Fahrgästen jetzt empfiehlt.

Wegen eines Oberleitungsschadens können in München derzeit keine Züge zwischen Hauptbahnhof und Ostbahnhof fahren. „Die Störung betrifft den Regional- und Fernverkehr in und aus Richtung Südosten“, sagte eine Bahnsprecherin. „Die Techniker sind schon vor Ort.“

Laut Bahnsprecherin sind die S-Bahnen auf der Stammstrecke aber nicht von der Störung betroffen. Bahnfahrer und Wiesnbesucher, die vom Osten und Südosten Bayerns nach München reisen, sollten deshalb am Ostbahnhof auf die Verbindungen dort ausweichen.

Wie lange auf dem sogenannten Südring zwischen Haupt- und Ostbahnhof keine Züge fahren können, blieb zunächst unklar - ebenso wie die Ursache für den Oberleitungsschaden.

© dpa-infocom, dpa:240925-930-242797/1