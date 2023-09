Oberleitungsschaden: Keine Züge am Münchner Hauptbahnhof

Oberleitungsschaden - Züge stehen am Hauptbahnhof in München still. - Foto: Elke Richter/dpa

Nach einem Oberleitungsschaden in München ist der Fernverkehr vom und zum Münchner Hauptbahnhof eingestellt. Auch die S-Bahn-Stammstrecke wurde am Donnerstagnachmittag zwischen Pasing und Ostbahnhof gesperrt. Anzeigetafeln am Bahnhof und den S-Bahnstation zeigten Ausfälle bei nahezu allen angezeigten Zügen. Die Bahn schrieb auf ihrer Homepage: «Zum jetzigen Zeitpunkt empfehlen wir Ihnen von Reisen von/nach München abzusehen.» Unklar war zunächst, ob einige Regionalzüge fahren können.

In der Bahnhofshalle herrschte großes Gedränge, vor dem Reisezentrum reihten sich die Menschen in einer langen Schlange ein. Großer Andrang herrschte auch an den Trambahnhaltestellen rund um den Hauptbahnhof.

Unklar blieb zunächst, wie lange die Sperrung andauern würde, die Pressestelle der Bahn war zunächst nicht für weitere Details erreichbar. Auf den Infoseiten der Betriebslage zur Münchner S-Bahn war zu lesen, dass die Beeinträchtigungen dort voraussichtlich bis Freitagabend andauern würden.

