Oberfranke gewinnt mehr als 1,6 Millionen Euro im Lotto

Im Spiel 77 der Lotto-Samstagsziehung hat ein Mann aus Oberfranken den Jackpot geknackt und mehr als 1,6 Millionen Euro gewonnen. Auch Spieler aus Schwaben und Oberbayern erzielten hohe Gewinne.

Mehr als 1,6 Millionen Euro hat ein Mann aus Oberfranken bei Samstagsziehung im Lotto gewonnen. Er habe in der Zusatzlotterie Spiel 77 den Jackpot geknackt, teilte Lotto Bayern in München mit. Seine siebenstellige Losnummer 2132704 stimmte mit der gezogenen Gewinnzahl überein. Dafür bekomme der Oberfranke nun exakt 1.677.777 Euro auf sein Konto überwiesen. Insgesamt 22,40 Euro habe der Hauptgewinner in seinen Spielschein inklusive Zusatzlotterien und Bearbeitungsgebühr investiert.

Nach Angaben von Lotto Bayern erzielten noch zwei weitere Spieler aus dem Freistaat hohe Geldgewinne. Ein Lottospieler aus Schwaben und einer aus Oberbayern dürfen sich demnach in der Gewinnklasse 2 im Spiel 77 über jeweils 77.777 Euro freuen.

