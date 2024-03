Oberbayerischer Perchtenlauf wird deutsches Kulturerbe

Der Perchtenlauf im oberbayerischen Kirchseeon (Landkreis Ebersberg) ist in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. Das beschlossen die Kulturministerkonferenz der Länder und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) am Mittwoch, wie die Deutsche Unesco-Kommission mitteilte. Neben dem Kirchseeoner Maskenspektakel wurden noch fünf weitere Bräuche in die Liste aufgenommen, darunter die Berliner Technokultur, das Bergsteigen in Sachsen sowie die Weißstickerei in der hessischen Schwalm.

Die Unesco will neben den bekannten Welterbestätten mit dem Immateriellen Kulturerbe besondere Handwerks- und Brauchtumstraditionen schützen. Die deutsche Kulturerbeliste umfasst inzwischen 150 Einträge.

Der Kirchseeoner Perchtenlauf ist ein Straßenumzug, bei dem unterschiedlich maskierte Gestalten an mehreren Terminen im Dezember und Januar durch den Ort ziehen. Den Lauf gibt es seit rund 70 Jahren, seit 2022 zählt er bereits zum Immateriellen Kulturerbe Bayerns. Ähnliche Brauchtumsveranstaltungen mit schaurig maskierten Gestalten gibt es auch in etlichen anderen Orten in der Alpenregion.

