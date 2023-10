Oberbayer gewinnt mehr als elf Millionen Euro im Lotto

Lotto - Lotto-Kugeln liegen auf einem Lottoschein. - Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild

Ein Unternehmer aus Oberbayern hat mehr als elf Millionen Euro im Lotto gewonnen. Der Mann nehme seit vielen Jahren jede Woche mit den Gewinnzahlen 3, 16, 25, 30, 31 und 42 sowie der Superzahl 3 an beiden Ziehungen teil, teilte Lotto Bayern am Donnerstag mit. Am Mittwoch habe er damit gleich zwei Jackpots (Gewinnklasse 1 und 2) geknackt, damit stünden ihm exakt 11.778.088,80 Euro zu.

«Das ist der Wahnsinn», zitierte Lotto Bayern den 48 Jahre alten Familienvater. Mit Blick auf die mögliche Verwendung des Gelds sagte er demnach: «Als Unternehmer hat man immer Schulden zu tilgen und Löcher zu stopfen.» Für die Erfüllung persönlicher Wünsche habe er noch Zeit.

