Obduktionsergebnis ist da: Mühlviertler Amok-Schütze starb schon am Tag der Doppelmorde

Ganz Österreich und das nahe Ausland suchten Ende Oktober tagelang nach dem mutmaßlichen Mühlviertler Amok-Schützen Roland D. – doch aller Wahrscheinlichkeit nach starb der vermutliche Doppelmörder schon am Tag seiner Taten. Das geht aus einem Vorabgutachten hervor, wie die Staatsanwaltschaft Linz mitteilte.









Am 28. Oktober dieses Jahres soll Roland D. zuerst in Altenfelden den Bürgermeister von Kirchberg ob der Donau (Bezirk Rohrbach) erschossen und kurz darauf einen Jagdleiter im nahen Arnreit hingerichtet haben. Nun deuten mehrere Befunde darauf hin, dass der mutmaßliche Doppelmörder selbst auch an jenem Tag starb.



„In der Zusammenschau sämtlicher erhobener Befunde ist [...] eine Liegezeit der Leiche von fünf Tagen – gleichzusetzen mit dem Eintritt des Todes bereits am 28. Oktober 2024 – als wahrscheinlich anzusehen“, teilt die Staatsanwältin Ulrike Breiteneder mit. Vor allem aus insektenkundlicher Sicht sei eine Leichenliegezeit von weniger als 48 Stunden vor dem Tag des Auffindens auszuschließen.



Das Ergebnis aus dem Vorabgutachten basiert auf mehreren Befunden. Am Auffindeort des Toten sowie im Zuge der Obduktion waren Larven sichergestellt und vom Gerichtsmedizinischen Institut Salzburg für die weitere Untersuchung im forensisch-entomologischen Labor der Rechtsmedizin in Frankfurt am Main vorbereitet worden. Des Weiteren „wurden der Leiche von Roland D. im Zuge der Obduktion Gewebeproben zur Analyse des erfolgten Proteinabbaus entnommen und anhand von Wetterdaten wurde die wahrscheinliche Temperatur am Auffindeort rekonstruiert“, teilt die Staatsanwaltschaft abschließend mit.



Suizid als Todesursache war bereits wenige Tage nach Auffinden der Leiche – der Körper wurde am 2. November entdeckt – durch die Obduktion am Gerichtsmedizinischen Institut Salzburg bestätigt worden.

− sli

In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen oder Suizidversuche - außer die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Sollten Sie selbst das Gefühl haben, dass Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Rufnummer 0800/111-0111 oder 0800/111-0222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Ihnen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. Weitere Hilfsangebote gibt es beim Krisendienst Bayern unter der Telefonnummer 0800/655-3000 sowie der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.