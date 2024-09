Obacht, Oktoberfest-Besucher: Derzeit schwere Störung im S-Bahn-Verkehr in München

Fahrgäste steigen in eine S-Bahn an der Station Hauptbahnhof. An diesem Sonntagabend kommt es zu massiven Störungen im Münchner S-Bahn-Verkehr. − Foto: Archiv/dpa

Das Oktoberfest feiert Halbzeit und freut sich über eine ganze Reihe guter Nachrichten, doch da kommt an diesem Sonntagabend eine Hiobsbotschaft von Seiten der Bahn und der Polizei München daher: Die S-Bahn-Stammstrecke kann derzeit wegen einer massiven Störung nicht befahren werden. Der Schaden sei „durch äußere Einwirkung“ entstanden, heißt es.









Schuld, so heißt es, sei ein Oberleitungsschaden an der Hackerbrücke, der den S-Bahn-Verkehr zwischen Ostbahnhof und Pasing zum Erliegen bringt. Die Bundespolizei Bayern hat auf dem Kurznachrichtendienst X geschrieben, dass die Bahnhöfe an der Hackerbrücke und am Hauptbahnhof derzeit geräumt werden. In einer Antwort auf eine Frage auf X schreibt die S-Bahn außerdem: „Leider ist der Schaden durch äußere Einwirkung entstanden und größer als gedacht. Uns sind aktuell die Hände gebunden, Updates geben wir weiter sobald sie vorliegen!“





Bahnsteige an Hackerbrücke und Hauptbahnhof werden geräumt





„Bitte weichen Sie beim Verlassen des Festgeländes auf die U-Bahnlinien U1 und U2, sowei über die Bahnhöfe Poccistraße und Goetheplatz auf die Linien U3 und U6 aus.“, heißt es von Seiten der Feuerwehr München auf X.









„Aktuell ist wegen Oberleitungsschaden kein S-Bahn-Verkehr möglich, an der Hackerbrücke und am Hauptbahnhof werden Bahnsteige geräumt, bitte nicht mehr zur Hackerbrücke laufen“, schreibt dazu die Bundespolizei Bayern.





Wie lang es dauert, bis sich die Lage im Öffentlichen Personennahverkehr in München wieder normalisiert, ist am Abend noch unklar.