Nur zwei 8:0 noch deutlicher als Bayerns 9:2 gegen Zagreb

FC Bayern München - Dinamo Zagreb - Erstmals neun Tore in der Champions League: Der FC Bayern jubelt. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Der FC Bayern feiert seinen höchsten Sieg in der Champions League. Neun Tore in einem Spiel sind Rekord. Nur zwei Teams gewinnen in der Königsklasse deutlicher.

Die höchsten Siege in der Champions League.

08.12.2015 Real Madrid Malmö FF 8:0 06.11.2007 FC Liverpool Besiktas Istanbul 8:0 17.09.2024 FC Bayern München Dinamo Zagreb 9:2 14.03.2023 Manchester City RB Leipzig 7:0 12.03.2019 Manchester City FC Schalke 04 7:0 06.12.2017 FC Liverpool Spartak Moskau 7:0 17.10.2017 NK Maribor FC Liverpool 0:7 13.09.2016 FC Barcelona Celtic Glasgow 7:0 11.03.2015 FC Bayern München Schachtar Donezk 7:0 21.10.2014 BATE Borisov Schachtar Donezk 0:7 13.03.2012 FC Bayern München FC Basel 7:0 23.11.2011 FC Valencia KRC Genk 7:0 03.11.2010 MSK Zilina Olympique Marseille 0:7 23.10.2007 FC Arsenal Slavia Prag 7:0 10.12.2003 Juventus Turin Olympiakos Piräus 7:0

