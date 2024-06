Übersicht: Nur leichte Entspannung in Hochwassergebieten – Neuer Regen erwartet

Der Müll türmt sich auf Höhe des Neuen Rathauses an der Donau in Passau. Der Pegel stand gestern Nachmittag immer noch bei 8,80 Metern. − Foto: Danninger

Das Hochwasser in Teilen Bayerns bleibt beherrschendes Thema. Noch wird nirgends Entwarnung gegeben. Ein Überblick über die Situation.











Suche nach vermisstem Feuerwehrmann





In Schwaben dauert die Suche nach einem Feuerwehrmann (22) an, der am Sonntag in Offingen mit seinem Boot gekentert und als vermisst gemeldet worden war. Nach zwei weitere Menschen sei am Donnerstag noch gesucht worden, sagte ein Sprecher des bayerischen Innenministeriums. Insgesamt kamen bei dem Hochwasser in Süddeutschland mindestens sechs Menschen ums Leben – vier davon in Bayern.





Signal der Entspannung aus Regensburg





Trotz nur sehr langsam sinkender Wasserstände kommen erste Signale der Entspannung zur Hochwasserlage aus Regensburg. Die Stadtverwaltung teilte mit, dass die Anwohner der Werftstraße auf der Donauinsel am Freitagnachmittag in ihre Häuser zurückkehren können sollen. Derzeit sollen Schutzwände eine Überflutung des Bereichs verhindern. Wegen aufgeweichter Böden hatten Helfer am Mittwoch aber damit begonnen, Wasser an den Wänden vorbeiströmen zu lassen, um ein plötzliches Versagen der Schutzelemente zu vermeiden. Diese „gezielte Erhöhung des Wasserspiegels“ habe bisher dazu geführt, dass die Straße und die Schutzwände stabil blieben.





Stabile Deiche in Deggendorf





Aus dem Landkreis Deggendorf meldete Landrat Bernd Sibler (CSU) stabile Deiche bei einer nur langsam abfließenden Hochwasserwelle. Er appellierte an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger: Deiche seien „keine Partyzone“. Immer wieder bereiteten uneinsichtige Menschen den Einsatzkräften zusätzliche Arbeit, etwa, wenn sie sich mit Kanus durch Hochwassergebiete bewegten.





In Passau gehen die Pegel langsam zurück





Donau und Inn bleiben aber auf hohem Niveau. Donnerstagnachmittag stand die Donau bei 8,80 Meter. Einsatzkräfte warnten auch hier vor Bootsfahrten. „Die ersten Unvernünftigen bewegen sich aufs Wasser“, so Andreas Dietz von der Wasserwacht. „Wir haben schon Kanufahrer gehabt, Stand-up-Paddler, die sich auf der Donau bewegen.“ Auch auf dem Inn Bei Mühldorf am Inn waren Kajakfahrer unterwegs. Polizisten hätten zwei Männern in Kraiburg verboten, weiterzufahren, teilten die Beamten mit. Passaus Oberbürgermeister Jürgen Dupper (SPD) richtete den Blick nach vorn: „Die nächsten Tage werden ganz im Zeichen von Aufräumarbeiten stehen.“ Doch wegen des langsam abfließenden Wassers bat auch er um Geduld.



Zwei Seniorinnen mussten aus ihrem gefluteten Haus in Hofkirchen (Landkreis Passau) gerettet werden. Ein Polizeisprecher teilte mit, dass das Erdgeschoss und der Garten bereits überflutet gewesen seien. Eine Verwandte habe den Notruf getätigt, da zwei Bewohnerinnen 87- und 84-Jahre alt waren. Weil die 87-Jährige zudem Rollstuhlfahrerin war, sei entschieden worden, die Frauen aus dem Haus zu retten. Sie wurden von Feuerwehr und Wasserwacht aus dem Haus geholt.





Folgen für den Ablauf der Europawahl in Bayern





In einer Reihe von Gemeinden müssen die Wahllokale verlegt werden. Besonders betroffen sind die Landkreise Aichach-Friedberg, Augsburg, Freising, Günzburg, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen an der Ilm, wie Landeswahlleiter Thomas Gößl mitteilte.In Einzelfällen sei etwa auch das Rathaus noch nicht nutzbar, weshalb provisorische Gemeindeverwaltungen eingerichtet worden seien. Gespräche mit den Wahlleitern hätten ergeben, dass eine ordnungsgemäße Durchführung der Wahl gewährleistet werden könne.





Hochwasser-Schäden in Millionenhöhe bei R+V-Versicherten erwartet





Die R+V Versicherung rechnet mit Schäden in Millionenhöhe bei ihren Versicherten. Mit dem zurückweichenden Wasser würden die Folgen der Überschwemmungen zunehmend sichtbar, sagte Vorstandsmitglied Klaus Endres. „Wir gehen derzeit von Schäden bei R+V-Versicherten in Höhe von etwa 100 Millionen Euro aus.“ Das endgültige Ausmaß stehe aber noch lange nicht fest. Bislang werden Endres zufolge vor allem Schäden an Gebäuden gemeldet, darunter sind viele Großschäden.





Bahn fährt wieder auf mehr Strecken





Nach dem Hochwasser in vielen Regionen Bayerns sind Fernverkehrszüge der Bahn wieder auf den meisten wichtigen Strecken unterwegs. Der aktuellen Betriebslage zufolge gab es auf der Strecke Ulm-Augsburg-München am Donnerstag keine flutbedingten Einschränkungen mehr. Auch die Route von Donauwörth nach Augsburg war nicht mehr in der Liste von Strecken mit Störungen oder Sperrungen aufgeführt.



Gesperrt blieben am Donnerstag die Eurocity-Express-Verbindung von München über Lindau nach Zürich sowie die ICE-Strecke Nürnberg-Würzburg. Dort wurde wegen einer Umleitung der Züge etwa 25 Minuten Verspätung vorausgesagt. Auch im Regionalverkehr in Bayern mussten Fahrgäste wegen Streckensperrungen am Donnerstag erneut mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen, u.a. auf den Strecken zwischen Kitzingen und Würzburg sowie zwischen Landshut und Regensburg.





Starke Schauer und Gewitter erwartet





Schauer, Gewitter und Temperaturen um die 20 Grad: Im Süden Deutschlands steigt erneut die Gefahr von Starkregen, wie Meteorologin Tanja Egerer vom Deutschen Wetterdienst sagte. „Starke Gewitter und kräftige Schauer südlich der Donau können bereits zum und am Wochenende südlich der Donau auftreten. Das ist allerdings bei Weitem nicht das, was wir am vergangenen Wochenende gesehen haben“, sagte die Meteorologin. Auch dem Süden Bayerns drohen schwere Regenfälle. Die meteorologischen Modelle gingen derzeit für die Zeit von Samstagabend bis Montagmittag von Niederschlagsmengen von bis zu 60 Litern pro Quadratmeter aus. Unklar sei derzeit noch, wo genau die Niederschläge fallen werden. Auch Murenabgänge seien denkbar.

− mgb