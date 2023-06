Nur kurz unbeaufsichtigt: Eltern finden Kleinkind regungslos in Aufstell-Pool

Nur für ein bis zwei Minuten dürfte der Bub laut Landespolizeidirektion Oberösterreich unbeaufsichtigt gewesen sein. Diese Zeit nutzte das Kleinkind, um über die Seitenwand des hauseigenen Swimmingpools im Garten zu klettern. Der Vater fand den Zweijährigen bewusstlos im Wasser treiben. −Symbolbild: dpa

Nur kurz hatten Eltern aus Oberösterreich ihren zwei Jahre alten Buben aus den Augen gelassen: Schließlich fanden sie das Kleinkind regungslos im Aufstell-Pool im Garten treiben.









Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Samstagabend im Bezirk Steyr-Land. Nur für ein bis zwei Minuten dürfte der Bub laut den Beamten unbeaufsichtigt gewesen sein. Diese Zeit nutzte das Kleinkind, um über die Seitenwand des hauseigenen Swimmingpools zu klettern.



Nachdem der 44-jährige Vater bemerkt hatte, dass sein Sohn nicht mehr bei ihm war, begann er sofort nach dem Kleinen zu suchen. Er fand ihn im Aufstell-Pool reglos in Seitenlage treibend. Der 44-Jährige sprang sofort ins Becken und holte seinen Sohn heraus.



Bewusstloser Bub im Wohnzimmer reanimiert





Der Vater brachte den bewusstlosen Buben ins Wohnzimmer und begann gemeinsam mit seiner Frau sofort mit der Reanimation. Nach kurzer Zeit zeigte das Kind wieder Lebenszeichen und begann zu schreien. Es wurde ins Klinikum Steyr eingeliefert.



Erinnerungen an tödlichem Vorfall mit Dreijährigem an Gardasee





Der Fall erinnert an einen Pool-Unfall vor wenigen Tagen in Italien: Erst am Dienstag ist ein Dreijähriger aus Deutschland auf einem Anwesen in Lazise am Gardasee in einen Pool gefallen. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Verona gebracht. Dort starb er später.

− che