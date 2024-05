Nur 1:1: Jahn Regensburg sichert sich Aufstiegsrelegation

Regensburg bleibt zum fünften Mal am Stück sieglos. Die Oberpfälzer erleiden damit den nächsten Rückschlag im Kampf um die direkte Rückkehr in die 2. Liga. Das liegt auch an einem Slapstick-Tor.

Der SSV Jahn Regensburg hat zumindest die Relegation zur möglichen Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga sicher. Die Mannschaft von Trainer Joe Enochs verpasste es aber am vorletzten regulären Dritliga-Spieltag beim 1:1 (1:1) am Samstag beim FC Viktoria Köln, wenigstens vorübergehend am Tabellenzweiten Preußen Münster vorbeizuziehen.

Die Oberpfälzer als Dritter haben nach mittlerweile fünf sieglosen Partien in Serie zwar vier Punkte mehr als der Vierte Dynamo Dresden. Der Rückstand auf die Münsteraner, die am Sonntag (16.30 Uhr) beim SC Verl antreten und mit einem Sieg den Durchmarsch in die 2. Liga perfekt machen können, beträgt aber einen Punkt.

Jonas Bauer brachte die anfangs spielbestimmenden Regensburger in der 22. Minute in Führung. Nur acht Minuten später versetzte ein kurioses Eigentor von Robin Ziegele den Gästen den Rückschlag. Der Kölner Simon Handle schoss den am Pfosten liegenden Ziegele an, von dem der Ball ins Tor prallte. Torwart Felix Gebhardt bewahrte die offensiv zu harmlosen Regensburger dann mehrmals vor einem weiteren Gegentor und der nächsten Niederlage.

