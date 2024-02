Nürnbergs Trainer vor 272. Frankenderby: „Es ist was Geiles“

In Franken herrscht Derbyzeit. Der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth treffen zum 272. Mal aufeinander. Wie steht es um den zuletzt angeschlagenen Nürnberger Jungstar Uzun?

Vor dem 272. Frankenderby steigt bei Nürnbergs Trainer Cristian Fiel die Vorfreude. „Es ist was Geiles, was Spezielles“, sagte der „Club“-Coach vor dem emotionalen Nachbarschaftsduell in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei der SpVgg Greuther Fürth. „Es kann ein sehr interessantes Aufeinandertreffen werden.“

Fiels Nürnberger sind nach vier sieglosen Spielen nacheinander im Tabellenmittelfeld. Die Fürther von Trainer Alexander Zorniger liegen trotz drei knappen Niederlagen in Serie in Schlagdistanz zu Relegationsplatz drei. „Ich erwarte viel Emotionalität, weil das ein Derby ausmacht“, sagte Fiel. „Das ist das Gewürz, das ein Derby ausmacht.“

Außenverteidiger Jan Gyamerah fällt krankheitsbedingt für das Derby aus. Jungstar Can Uzun, der eine leichte Blessur am Fuß hatte, ist dagegen Fiel zufolge einsatzbereit. Der 18-Jährige hat schon elfmal in dieser Zweitligasaison getroffen.

