Nürnbergs Neu-Coach Klose nimmt Trainingsarbeit auf

Miroslav Klose legt beim 1. FC Nürnberg los. Von hohen Erwartungen begleitet, trainiert der neue Coach am Dienstag (15.30 Uhr) erstmals mit dem Team des fränkischen Fußball-Zweitligisten. Der WM-Rekordtorschütze will mit dem Traditionsclub eine Aufbruchsstimmung erzeugen.

„Ich habe die 2. Liga sehr intensiv verfolgt, da es mein Wunsch und Ziel war, eine Mannschaft in dieser Liga zu trainieren. Auf dem Platz will ich eine gewisse Dynamik entfachen. Wir wollen den Ball und eine gewisse Dominanz auf dem Spielfeld haben“, verriet der 46-Jährige bei seiner Verpflichtung vor zwei Wochen, was seine Profis auf dem Rasen erwarten wird. Das erste Testspiel steht am 3. Juli beim 1. FC Hersbruck an.

Nicht vom Aufstieg reden

Klose hat für zwei Jahre beim „Club“ unterschrieben. Er wolle von morgens bis abends daran arbeiten, „so schnell wie möglich erfolgreich zu sein“, sagte Klose. Platz zwölf wie in der Vorsaison reicht nicht mehr. „Ich mag Abenteuer“, bemerkte Klose zum unruhigen und erwartungsvollen FCN-Umfeld. Die Bundesliga-Rückkehr rief er nicht als Ziel aus: „Es wäre vermessen, vom Aufstieg zu reden.“

Jens Bauer wird künftig die Rolle des Co-Trainers übernehmen. Der 32-Jährige feierte zuletzt an der Seite seiner Trainerkollegen Christian Wück und Rainer Zietsch mit der U17 des DFB große Erfolge. Er war zuvor beim 1. FC Heidenheim tätig und absolvierte 2020 zusammen mit Klose den Fußballlehrer-Lehrgang.

Sportvorstand freut sich

Zudem wird Hannes Wieber den Trainerstab künftig mit seiner Expertise verstärken. Der 51-Jährige war nach Stationen beim DFB, FC Bayern und Borussia Dortmund zuletzt beim FC Basel tätig. Komplettiert wird das Trainerteam von Co-Trainer Frank Steinmetz, Torwarttrainer Dennis Neudahm (beide seit 2020 beim Club), Athletiktrainer Gerald Stürzenhofecker (seit 2017) sowie Jérôme Polenz, der künftig als Co-Trainer Analyse fungiert.

„Wir wollten um Miro herum ein Team zusammenstellen, das sich mit seinen Stärken ideal ergänzt. Uns war wichtig, im neuen Trainerstab die Bereiche Erfahrung und Innovation genauso abzudecken, wie die Themen Spielkonzeption und Performance mit Spezialisten zu besetzen. Wir freuen uns, mit diesem Team in die neue Saison zu starten“, sagte Sportvorstand Joti Chatzialexiou.

